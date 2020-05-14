Meksika basınından Beşiktaş iddiası! "Kaderi Türkiye'de" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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basınından iddiası! "Kaderi 'de"

Meksika basınından Beşiktaş iddiası! "Kaderi Türkiye'de"

basını için flaş bir iddiası ortaya attı. ’li orta saha ’in kulübünde ciddiye alınmadığı, Beşiktaş’ta yeni bir çıkış yapacağının altı çizildi. Kulüpler arası görüşmelerin sürdüğü kaydedilip “Guti’nin kaderi ’de” denildi.

Sol bek, kanat, forvet, kaleci derken için bir de orta saha iddiası gündeme geldi. İddianın kaynağı ise basını... futboltotal sitesi, Eindhoven'ın 24 yaşındaki futbolcusu 'in sezon sonunda siyah-beyazlı takıma olacağını öne sürdü.

'Gutierrez'in Beşiktaş'a gitme olasılığı' başlığıyla verilen yorum haberde Meksikalı futbolcunun bu sezon PSV'de performansının düştüğü belirtilip "Kaderi 'de" ifadesi kullanıldı. PSV teknik direktörü Ernest Faber tarafından dikkate alınmadığı için oyuncunun kiralanabileceği belirtilen haberde "Gutierrez yeni bir çıkış yakalamak amacında. Kendisini ocak ayından beri isteyen Beşiktaş, onu hala kadroda düşünüyor. Hatta görüşmeler bile yapılıyor" denildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı kulübün ekonomik olarak zorda olduğu da belirtilirken, "Türkler elini biraz rahatlatınca bu transferi bitirecek" iddiasında bulunuldu. Ayrıca 'Guti' lakaplı oyuncunun en az 1 yıl kiralanacağı kaydedildi. Haberde, piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan 1.81 boyundaki orta saha oyuncusu için herhangi bir rakam bilgisi ise paylaşılmadı. Merkez ve defansif orta saha olarak görev yapan Guti, bu sezon 4 kulvarda toplam 26 maça çıkıp 1 gol, 1 asistle oynadı.

GUTI İÇİN Mİ GÖRÜŞTÜ?
Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, corona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk dönemlerde Hollanda'ya gitmiş, orada transfer görüşmeleri yapmıştı. Meksika basınının bu iddiası siyah-beyazlı idarecinin, Guti için görüşmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

  1. 14.5.2020
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