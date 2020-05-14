Meksika basınından Beşiktaş iddiası! "Kaderi Türkiye'de"

Meksika basını Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. PSV’li orta saha Erick Gutierrez’in kulübünde ciddiye alınmadığı, Beşiktaş’ta yeni bir çıkış yapacağının altı çizildi. Kulüpler arası görüşmelerin sürdüğü kaydedilip “Guti’nin kaderi Türkiye’de” denildi.
Sol bek, kanat, forvet, kaleci derken Beşiktaş için bir de orta saha iddiası gündeme geldi. İddianın kaynağı ise Meksika basını... futboltotal sitesi, PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki futbolcusu Erick Gutierrez'in sezon sonunda siyah-beyazlı takıma transfer olacağını öne sürdü.
'Gutierrez'in Beşiktaş'a gitme olasılığı' başlığıyla verilen yorum haberde Meksikalı futbolcunun bu sezon PSV'de performansının düştüğü belirtilip "Kaderi Türkiye'de" ifadesi kullanıldı. PSV teknik direktörü Ernest Faber tarafından dikkate alınmadığı için oyuncunun kiralanabileceği belirtilen haberde "Gutierrez yeni bir çıkış yakalamak amacında. Kendisini ocak ayından beri isteyen Beşiktaş, onu hala kadroda düşünüyor. Hatta görüşmeler bile yapılıyor" denildi.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Siyah-beyazlı kulübün ekonomik olarak zorda olduğu da belirtilirken, "Türkler elini biraz rahatlatınca bu transferi bitirecek" iddiasında bulunuldu. Ayrıca 'Guti' lakaplı oyuncunun en az 1 yıl kiralanacağı kaydedildi. Haberde, piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan 1.81 boyundaki orta saha oyuncusu için herhangi bir rakam bilgisi ise paylaşılmadı. Merkez ve defansif orta saha olarak görev yapan Guti, bu sezon 4 kulvarda toplam 26 maça çıkıp 1 gol, 1 asistle oynadı.
GUTI İÇİN Mİ GÖRÜŞTÜ?
Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, corona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk dönemlerde Hollanda'ya gitmiş, orada transfer görüşmeleri yapmıştı. Meksika basınının bu iddiası siyah-beyazlı idarecinin, Guti için görüşmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Meksika basınından Beşiktaş iddiası! "Kaderi Türkiye'de" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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