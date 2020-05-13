Beşiktaş'tan flaş transfer! Önümüzdeki sezon formayı giyiyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'e verilen arayı değerlendirme isteyen birçok ekip transfer temaslarını hızlandırırken, Beşiktaş'tan da flaş bir transfer hamlesi geldi. Sergen Yalçın'ın gelişiyle güzel bir grafik yakalamak isteyen siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Hücum hattı için arayışta olan Beşiktaş için her yeni gün flaş iddialar ortaya atılıyor. Siyah-beyazlıların, Yunan kulübü Olympiakos ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Faslı yıldız Youssef El Arabi için nabız yoklayacağı öne sürüldü. Kara Kartal, kulübüyle sözleşmesi bulunan oyuncu için Yunanistan ekibinin kapısını çalacak. El Arabi bu sezon müthiş bir performans sergileyerek Avrupa'da 5, ligde 17 gol attı. Al Duhail takımından Yunan ekibine transfer olan oyuncu Fas Milli Takımı'nda forma giydiği 25 randevuda da 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş'ın El Arabi dışında Porto forması giyen eski yıldızı Vincent Aboubakar için görüşmelerinin sürdüğü bilinirken iki oyuncudan birinin gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.
BONSERVİSİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR
Yönetim, mali yönden çok zor günler geçiren Porto'nun bu sezon şans vermediği Aboubakar için düşük bir bonservis bedeli istemesi durumunda harekete geçecek. Kartal, Aboubakar'dan da maaşında indirim isteyecek.
YOUSSEF EL-ARABI KİMDİR?
3 Şubat 1987'de Fransa'nın Caen şehrinde doğan Youssef El-Arabi aslen Faslı. Fas Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 41 maçta 15 gol attı. Futbola Mondeville'de başlayan ve SM Caen'de profesyonel olan El-Arabi, Al-Hilal'etransfer oldu. Granada ile Avrupa'ya dönen ünlü santrafor Lekhwiya (Al Duhail) ile Katar'a adım attı. Son olarak Yunan ekibi Olimpiakos'a transfer olan ve oynadığı takımlarda iyi istatistikler yakalayan El-Arabi'nin güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.
- 13.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan flaş transfer! Önümüzdeki sezon formayı giyiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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