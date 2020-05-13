Beşiktaşlı Lens Hollanda'da veto yedi! Nedeni...

Beşiktaş'ta adeta hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens için büyük bir umut ışığı doğmuştu... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle mali olarak büyük bir zarara uğrayan Kara Kartal, yüksek maaş alan oyuncularını elden çıkartmak isterken, bunlardan biri de Hollandalı futbolcu olmuştu.

Kısa süre önce Jeremain Lens için, Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Dick Advocaat'ın devreye girdiği ifade edilmişti ancak transfer süreci beklenildiği gibi gerçekleşmedi. Hollanda basını, konu ile ilgili yaptığı haberde çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarttı.

"BU PARAYA İMKANSIZ"

Transferin veto yemesinin sebebini okuyucularına aktaran voetbal4u.com adlı internet sitesi, 32 yaşındaki Jeremain Lens'in aldığı yüksek maaşın bu transferi sonlandırma derecesine getirdiğini aktardı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;



"Feyenoord'da Linssen'den sonra bir transfer daha iptal oluyor.

Bryan Linssen, Feyenoord ile çalışmayı reddetti. Ayrıca Jeremain Lens'in transferi de mümkün görünmüyor.

Beşiktaş şu anda Lens sorunu ile karşı karşıya. Kanat oyuncusunun yıllık tam 2.2 milyon euro maaşı var. Bu, özellikle corona virüsü (koronavirüs) kriziyle beraber yaşanan mali sorun neticesinde İstanbul kulübü için çok fazla. Bu nedenle siyah beyazlılar oyuncuya net bir ifade kullandı; "Başka kulüp ara"

Linssen, Feyenoord'un yaptığı teklifin kendisine uymadığını açıkladı ancak Lens transferi de kesinlikle mümkün değil gibi görünüyor. Öte yandan AZ Alkmaar ve PSV gibi Lens'in eskiden formasını terlettiği kulüplerin, oyuncunun peşinde olup olmadığı da henüz bilinmiyor. "