Beşiktaş'ta 100 kişi corona virüsü testinden geçti
Geçtiğimiz hafta bir futbolcu ve teknik personelinde corona virüsüne rastlanan Beşiktaş, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde 3. kez teste girdi. Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişiye corona virüsü testi yapıldı.
Saha antrenmanlarına 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş'ta, geçen hafta yapılan corona virüsü testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanlara ara verilmişti.
Siyah beyazlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından bugün bir kez daha corona virüsü testinden geçti. Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından corona virüsü testine tabi tutuldu.
Test sonuçlarının yarın açıklanması beklenirken olumsuz bir durum çıkmaması halinde antrenmanlar yeniden başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması durumundaysa yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek yeni bir yol haritası çizecek.
Bugün yapılan testlerle birlikte salgının başlangıcından bu yana Beşiktaş takımı 3'üncü kez kontrolden geçmiş oldu.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta 100 kişi corona virüsü testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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