Beşiktaş'ta 100 kişi corona virüsü testinden geçti

Saha antrenmanlarına 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş'ta, geçen hafta yapılan corona virüsü testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanlara ara verilmişti.

Siyah beyazlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından bugün bir kez daha corona virüsü testinden geçti. Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından corona virüsü testine tabi tutuldu.

Test sonuçlarının yarın açıklanması beklenirken olumsuz bir durum çıkmaması halinde antrenmanlar yeniden başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması durumundaysa yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek yeni bir yol haritası çizecek.

Bugün yapılan testlerle birlikte salgının başlangıcından bu yana Beşiktaş takımı 3'üncü kez kontrolden geçmiş oldu.