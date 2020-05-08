Son dakika: Beşiktaş'ın kamp tarihleri belli oldu!
Son dakika haberi... Liglerin 12 Haziran tarihinde tekrar başlayacağının duyurulmasının ardından Beşiktaş'ın da kamp tarihleri belli oldu. Buna göre siyah-beyazlılar, 16-19 Mayıs ve 23-26 Mayıs aralarında iki kamp yapacağını duyurdu.
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlıların 12 Haziran başlayacak lig maçları öncesi 16-19 Mayıs ve 23-26 Mayıs tarihleri arasında Ümraniye Nevzat Tesisleri'nde iki kamp yapacak..
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 16:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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