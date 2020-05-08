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08 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: 'ın kamp tarihleri belli oldu!

Son dakika: Beşiktaş'ın kamp tarihleri belli oldu!

Son dakika haberi... Liglerin 12 Haziran tarihinde tekrar başlayacağının duyurulmasının ardından 'ın da kamp tarihleri belli oldu. Buna göre siyah-beyazlılar, 16-19 ve 23-26 Mayıs aralarında iki kamp yapacağını duyurdu.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren 'ın kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlıların 12 Haziran başlayacak lig maçları öncesi 16-19 ve 23-26 Mayıs tarihleri arasında Ümraniye Nevzat Tesisleri'nde iki kamp yapacak..

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 16:51
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