Beşiktaş için transferi yazdılar! Jürgen Damm...
Beşiktaş'ta son dakika Jürgen Damm gelişmesi... Şu anda Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'te forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, siyah beyazlıların teklifini düşündüğünü açıkladılar. Soyfutbol, Beşiktaş'ın Damm transferine ilişkin yazdığı haberde "Jürgen Damm Türkiye'de oynamayı hedefliyor" başlığını attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, gelecek sezonun transfer planlaması için gaza bastı. Önceliğini bonservissiz isimlere veren Kara Kartal'ın, Tigres'te forma giyen Meksikalı kanat oyuncusu Jürgen Damm'a teklif yaptığı ve oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Soyfutbol.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;
"Chivas'a hayır, Beşiktaş'a evet? Jürgen Damm Türkiye'de oynamayı hedefliyor. Tigres oyuncusu Avrupa'ya transfer olabilir.
Tigres ile olan sözleşmesini yenilemeyeceğinin resmileşmesinin ardından orta saha oyuncusu Jürgen Damm'ın geleceği belirsizdi.
Damm, Chivas'ın ilgisini reddetti. Ayrıca, herhangi bir MLS takımından teklif gelip gelmeyeceği de bilinmiyor.
"TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ.."
Türkiye'den Beşiktaş, Jürgen açısından kariyerine devam etmesi için en doğru seçenek olarak gözüküyor."
JURGEN DAMM KİMDİR?
7 Kasım 1992 tarihinde Meksika'nın Tuxpan şehrinde dünyaya gelen Damm, 1,85 boyunda ve sağ kanat mevkinde forma giyiyor.
Kariyerine ülkesinin takımı Deportivo Guadalajara Jugend'de başlayan Damm, daha sonra sırasıyla; Atlas Guadalajara Jugend, Estudiantes Tecos U19, Tecos FC, CF Pachuca ve Tigres formalarını terletti.
Damm, bu sezon toplamda 14 karşılaşmada rol alırken 1 asist üretti.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 15:11
- Beşiktaş için transferi yazdılar! Jürgen Damm...
- Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı
- Fenerbahçe'den borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında açıklama
- Fenerbahçe İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıkladı! İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? Nereden transfer edildi?
- Trabzonspor için transferi yazdılar! Nampalys Mendy...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş için transferi yazdılar! Jürgen Damm... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.