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08 Mayıs 2020, Cuma
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için transferi yazdılar! ...

Beşiktaş için transferi yazdılar! Jürgen Damm...

'ta son dakika gelişmesi... Şu anda Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'te forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, siyah beyazlıların teklifini düşündüğünü açıkladılar. Soyfutbol, Beşiktaş'ın Damm transferine ilişkin yazdığı haberde "Jürgen Damm Türkiye'de oynamayı hedefliyor" başlığını attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada , gelecek sezonun planlaması için gaza bastı. Önceliğini bonservissiz isimlere veren Kara Kartal'ın, Tigres'te forma giyen Meksikalı kanat oyuncusu 'a teklif yaptığı ve oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Soyfutbol.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;

"Chivas'a hayır, Beşiktaş'a evet? Jürgen Damm Türkiye'de oynamayı hedefliyor. Tigres oyuncusu Avrupa'ya transfer olabilir.

Tigres ile olan sözleşmesini yenilemeyeceğinin resmileşmesinin ardından orta saha oyuncusu Jürgen Damm'ın geleceği belirsizdi.

Damm, Chivas'ın ilgisini reddetti. Ayrıca, herhangi bir MLS takımından teklif gelip gelmeyeceği de bilinmiyor.

"TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ.."

Türkiye'den Beşiktaş, Jürgen açısından kariyerine devam etmesi için en doğru seçenek olarak gözüküyor."

JURGEN DAMM KİMDİR?

7 Kasım 1992 tarihinde Meksika'nın Tuxpan şehrinde dünyaya gelen Damm, 1,85 boyunda ve sağ kanat mevkinde forma giyiyor.

Kariyerine ülkesinin takımı Deportivo Guadalajara Jugend'de başlayan Damm, daha sonra sırasıyla; Atlas Guadalajara Jugend, Estudiantes Tecos U19, Tecos FC, CF Pachuca ve Tigres formalarını terletti.

Damm, bu sezon toplamda 14 karşılaşmada rol alırken 1 asist üretti.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 15:11
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