Beşiktaş'a süper kanat! Yunan basını Muamer Tankovic'i duyurdu

Beşiktaş'ta sürpriz transfer girişimi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun inşası için çalışmalarına başlayan Süper Lig devi, önceliğini maliyeti düşük ve bedelsiz isimlere veriyor.

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın, şu anda İsveç'in Hammarby takımında oynayan Muamer Tankovic'e ibreyi döndürdüğü açıklandı.

Yunan basını, konu ile ilgili haberi okuyucularına şu sözlerle aktardı;

"Beşiktaş Tankovic'e teklif vermeye hazır! AEK, Muamer Tankovic'e ilgi gösteren tek takım değil.

Muamer Tankovic geçtiğimiz ocak ayından bu yana, AEK'nın kanat transferi listesinde yer alıyor.

Öte yandan Türkiye'den gelen bilgilere göre Beşiktaş, İsveçli kanat oyuncusu ile ilgileniyor ve belirtildiği üzere kendisine bir teklif sunmaya hazır. Sezon sonu sözleşmesinin ermesinin ardından oyuncunun Hammarby'den ayrılması bekleniyor.

FEYENOORD DA PEŞİNDE

Öte yandan Tankoviç'e, Feyenoord'un da ilgisinin olduğu belirtiliyor. Hollanda kulübünün yöneticileri onu izlemeye almıştı ve geçtiğimiz sezon Tankovic, 28 müsabakada 14 gol kaydedip 8 asist üretti."

MUAMER TANKOVIC KİMDİR?

22 Şubat 1995'te İsveç'in Hageby şehrinde dünyaya gelen Tankovic, aslen Bosna Hersek kökenlidir.

Sağ ayağını başarılı bir şekilde kullanabilen oyuncu, sol kanat, forvet ve forvet arkası görevlerini üstlenebiliyor.

Kariyerine 2011-12 sezonunda İsveç'in IFK Norrköping U19 takımında başlayan Tankovic, daha sonra FC Fulham U18, Fulham, AZ Alkmaar ve Hammarby formalarını terletti.

Tankovic, bu sezo toplamda 4 müsabakada rol alırken 3 gol kaydetti.