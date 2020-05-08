Son dakika: Beşiktaş'a süper kanat! Yunan basını Muamer Tankovic'i duyurdu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal'a süper kanat! Bedelsiz geliyor

'a süper kanat! Yunan basını 'i duyurdu

Beşiktaş'a süper kanat! Yunan basını Muamer Tankovic'i duyurdu

'ta sürpriz girişimi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarını yürüten Kara Kartal, maliyeti düşük ve takıma katkı sağlayacak isimlere göz koydu. Bu bağlamda Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde Beşiktaş'ın, 'e teklif götürmeye hazırlandığını yazdı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta sürpriz girişimi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun inşası için çalışmalarına başlayan Süper Lig devi, önceliğini maliyeti düşük ve bedelsiz isimlere veriyor.

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın, şu anda İsveç'in Hammarby takımında oynayan 'e ibreyi döndürdüğü açıklandı.

Yunan basını, konu ile ilgili haberi okuyucularına şu sözlerle aktardı;

"Beşiktaş Tankovic'e teklif vermeye hazır! AEK, Muamer Tankovic'e ilgi gösteren tek takım değil.

Muamer Tankovic geçtiğimiz ocak ayından bu yana, AEK'nın kanat transferi listesinde yer alıyor.

Öte yandan Türkiye'den gelen bilgilere göre Beşiktaş, İsveçli kanat oyuncusu ile ilgileniyor ve belirtildiği üzere kendisine bir teklif sunmaya hazır. Sezon sonu sözleşmesinin ermesinin ardından oyuncunun Hammarby'den ayrılması bekleniyor.

FEYENOORD DA PEŞİNDE
Öte yandan Tankoviç'e, Feyenoord'un da ilgisinin olduğu belirtiliyor. Hollanda kulübünün yöneticileri onu izlemeye almıştı ve geçtiğimiz sezon Tankovic, 28 müsabakada 14 gol kaydedip 8 asist üretti."

MUAMER TANKOVIC KİMDİR?

22 Şubat 1995'te İsveç'in Hageby şehrinde dünyaya gelen Tankovic, aslen Bosna Hersek kökenlidir.

Sağ ayağını başarılı bir şekilde kullanabilen oyuncu, sol kanat, forvet ve forvet arkası görevlerini üstlenebiliyor.

Kariyerine 2011-12 sezonunda İsveç'in IFK Norrköping U19 takımında başlayan Tankovic, daha sonra FC Fulham U18, Fulham, AZ Alkmaar ve Hammarby formalarını terletti.

Tankovic, bu sezo toplamda 4 müsabakada rol alırken 3 gol kaydetti.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 12:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'a süper kanat! Yunan basını Muamer Tankovic'i duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA