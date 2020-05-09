Adnan Dalgakıran: TFF ve UEFA önce insan sağlığına odaklanmalı
Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen ara sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklama sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanmasına karar verildiği öğrenilmişti. Bu karar sonrası birçok cepheden tepki sesleri yükselirken Beşiktaş Kulübü'nde de biri futbolcu olmak üzere iki kişide virüs tespit edilmişti. Bu durum sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran sosyal medya hesabı üzerinden TFF ve UEFA'ya çağrıda bulundu.
TFF'nin Süper Lig için 12 Haziran'da tekrar başlama kararı vermesi üzerine birçok isimden tepki yükselmişti. Bu isimlerden biri de Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran... Geçtiğimiz günlerde "Bu şartlarda liglerin oynanabilmesi zor görünüyor. 12 Haziran'da her şey yeniden değerlendirilmeli" diyen Dalgakıran, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden TFF ve UEFA'ya seslendi.
İşte Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran'ın o paylaşımlar...
"Bütün dünyada işsizlik hızla yayılırken, şirketler ve kurumlar ayakta kalmak için, ücretsiz izin, eksik ücret, kısa çalışma gibi uygulamalara gidebilirken, milyon dolarlık profesyonel futbolcuları eski normalin sözleşmeleri ile korumak doğru değil.
Kulüpler yangın yerine dönmüş, ayakta kalma savaşı verirken , insan sağlığından sonra en önemli konu eski sözleşmelerin kulüplere yerine getiremeyecekleri mali yükler yüklemesi. Dünyada herkes maddi olarak etkilenirken profesyonel futbolcuların bundan etkilenmemesi düşünülemez.
TFF ve UEFA önce insan sağlığını sonra da kulüplerin hayatını nasıl sürdürebileceğine odaklanmalı. Profesyonel sporcuların da çalışma hayatındaki diğer profesyonellerden farkı olmadığının bilmesi ve içinde bulunduğumuz şartların bilinci ile hareket etmesi gerekir."
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 17:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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