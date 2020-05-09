Adnan Dalgakıran: TFF ve UEFA önce insan sağlığına odaklanmalı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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: ve önce insan sağlığına odaklanmalı

Adnan Dalgakıran: TFF ve UEFA önce insan sağlığına odaklanmalı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen ara sonrası Başkanı 'in yaptığı açıklama sonrası 'in 'da başlanmasına karar verildiği öğrenilmişti. Bu karar sonrası birçok cepheden tepki sesleri yükselirken Kulübü'nde de biri futbolcu olmak üzere iki kişide virüs tespit edilmişti. Bu durum sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı hesabı üzerinden TFF ve 'ya çağrıda bulundu.

'nin için 'da tekrar başlama kararı vermesi üzerine birçok isimden tepki yükselmişti. Bu isimlerden biri de 2. Başkanı ... Geçtiğimiz günlerde "Bu şartlarda liglerin oynanabilmesi zor görünüyor. 12 Haziran'da her şey yeniden değerlendirilmeli" diyen Dalgakıran, bu kez hesabı üzerinden TFF ve 'ya seslendi.

İşte Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran'ın o paylaşımlar...

"Bütün dünyada işsizlik hızla yayılırken, şirketler ve kurumlar ayakta kalmak için, ücretsiz izin, eksik ücret, kısa çalışma gibi uygulamalara gidebilirken, milyon dolarlık profesyonel futbolcuları eski normalin sözleşmeleri ile korumak doğru değil.

Kulüpler yangın yerine dönmüş, ayakta kalma savaşı verirken , insan sağlığından sonra en önemli konu eski sözleşmelerin kulüplere yerine getiremeyecekleri mali yükler yüklemesi. Dünyada herkes maddi olarak etkilenirken profesyonel futbolcuların bundan etkilenmemesi düşünülemez.

TFF ve UEFA önce insan sağlığını sonra da kulüplerin hayatını nasıl sürdürebileceğine odaklanmalı. Profesyonel sporcuların da çalışma hayatındaki diğer profesyonellerden farkı olmadığının bilmesi ve içinde bulunduğumuz şartların bilinci ile hareket etmesi gerekir."

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 17:39
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