Adnan Dalgakıran: TFF ve UEFA önce insan sağlığına odaklanmalı

TFF'nin Süper Lig için 12 Haziran'da tekrar başlama kararı vermesi üzerine birçok isimden tepki yükselmişti. Bu isimlerden biri de Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran... Geçtiğimiz günlerde "Bu şartlarda liglerin oynanabilmesi zor görünüyor. 12 Haziran'da her şey yeniden değerlendirilmeli" diyen Dalgakıran, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden TFF ve UEFA'ya seslendi.

İşte Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran'ın o paylaşımlar...

"Bütün dünyada işsizlik hızla yayılırken, şirketler ve kurumlar ayakta kalmak için, ücretsiz izin, eksik ücret, kısa çalışma gibi uygulamalara gidebilirken, milyon dolarlık profesyonel futbolcuları eski normalin sözleşmeleri ile korumak doğru değil.

Kulüpler yangın yerine dönmüş, ayakta kalma savaşı verirken , insan sağlığından sonra en önemli konu eski sözleşmelerin kulüplere yerine getiremeyecekleri mali yükler yüklemesi. Dünyada herkes maddi olarak etkilenirken profesyonel futbolcuların bundan etkilenmemesi düşünülemez.

TFF ve UEFA önce insan sağlığını sonra da kulüplerin hayatını nasıl sürdürebileceğine odaklanmalı. Profesyonel sporcuların da çalışma hayatındaki diğer profesyonellerden farkı olmadığının bilmesi ve içinde bulunduğumuz şartların bilinci ile hareket etmesi gerekir."