Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den!

Yeni sezonda orta sahada değişikliğe gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta, takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Adem Ljajic'in yerine arayışlar başladı. Bu doğrultuda Güney Amerika'da araştırma yapan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Arjantin'de buldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 10 numara listesinin ilk sırasına River Plate'te forma giyen yıldız oyuncuyu aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
3 Mayıs 2020 Pazar 06:40
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, 'yaratıcı orta saha' sorununu çözmek için harekete geçti.
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Teknik direktör Sergen Yalçın, bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve taraftarla da arası bozulan Adem Ljajic'in takıman gönderilmesini istiyor.
Deneyimli teknik adam, Sırp yıldızın yerine maliyeti daha düşük ve enerjik bir ismin kadroya dahil edilmesini isterken, bu doğrultuda arayışlara başlayan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Arjantin'de buldu.
KARTAL'IN YENİ 10 NUMARASI JORGE CARRASCAL OLACAK
Kartal, Arjantin'in dev takımı River Plate'te oynayan Kolombiyalı yıldız Jorge Carrascal'ın peşine düştü.
Siyah-beyazlıların, Kolombiya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında başarıyla forma giyen Carrascal için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.