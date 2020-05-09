Adnan Dalgakıran: Oynanması zor
İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, “Bu şartlarda liglerin oynanabilmesi zor görünüyor. 12 Haziran’da her şey yeniden değerlendirilmeli” dedi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olmasıyla ilgili "Bu şartlarda zor" yorumunu yaptı. Futbolun yeniden başlamasını riskli bulduğunu belirten Dalgakıran, "Ne kadar tedbir alırsanız alın bu durum riskli olacaktır. TFF Başkanı Nihat Özdemir de alınan kararın önüne 'şimdilik' ifadesini koydu. Bu şu demek, ne olacağını kestirmek kolay değil. Şu anda liglerin oynanması zor görünüyor" diye konuştu. Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı şöyle devam etti: "Alınan tedbirler maksimum düzeyde tutulsa bile durum halen riskli. Her maç öncesi büyük bir yoğunluk yaşanacak. İdmanlar, uçuşlar, yolculuklar... Sadece oyuncu ve teknik heyet değil, yüzlerce çalışan da bu işlerin içinde olacak. Tüm bunların kontrol altında tutulacağını düşünmek fazlasıyla iyimser bir yaklaşım olur. Maçlara seyirci alınması zaten şu an için imkansız. Umuyoruz, 12 Haziran'a kadar durum kontrol altına alınabilecek seviyeye gelir. Aksi halde futbola başlamak bir hayli zor görünüyor."
- 9.5.2020
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Adnan Dalgakıran: Oynanması zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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