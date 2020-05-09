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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Adnan Dalgakıran: Oynanması zor

: Oynanması zor

Adnan Dalgakıran: Oynanması zor

İkinci Başkan , “Bu şartlarda liglerin oynanabilmesi zor görünüyor. ’da her şey yeniden değerlendirilmeli” dedi.

İkinci Başkanı , 'in 'da başlayacak olmasıyla ilgili "Bu şartlarda zor" yorumunu yaptı. Futbolun yeniden başlamasını riskli bulduğunu belirten Dalgakıran, "Ne kadar tedbir alırsanız alın bu durum riskli olacaktır. Başkanı de alınan kararın önüne 'şimdilik' ifadesini koydu. Bu şu demek, ne olacağını kestirmek kolay değil. Şu anda liglerin oynanması zor görünüyor" diye konuştu. Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı şöyle devam etti: "Alınan tedbirler maksimum düzeyde tutulsa bile durum halen riskli. Her maç öncesi büyük bir yoğunluk yaşanacak. İdmanlar, uçuşlar, yolculuklar... Sadece oyuncu ve teknik heyet değil, yüzlerce çalışan da bu işlerin içinde olacak. Tüm bunların kontrol altında tutulacağını düşünmek fazlasıyla iyimser bir yaklaşım olur. Maçlara seyirci alınması zaten şu an için imkansız. Umuyoruz, 12 Haziran'a kadar durum kontrol altına alınabilecek seviyeye gelir. Aksi halde futbola başlamak bir hayli zor görünüyor."

  1. 9.5.2020
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