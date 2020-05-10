N'Sakala yan çizdi
Daha önce Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyen Alanyalı sol bek, "Evet, Beşiktaş'la görüştüm ancak şu an başka bir kulübü düşünmek istemiyorum. Önceliğim Alanya" dedi.
Uzun zamandır Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan N'Sakala farklı konuşmaya başladı. Alanya ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sol bek, Beşiktaş'la görüştüğünü söyledi ve başka teklifler aldığını da kaydetti.
Daha önce siyah-beyazlılara gitmek istediğini belirten N'Sakala, "Evet Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı iyi tanıyorum. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu anda başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim" dedi.
Fenerbahçe'den de teklif aldığını bildiren 29 yaşındaki Kongolu "Ocak ayında F.Bahçe'den iyi bir teklif aldım fakat şimdi her şey değişti. Başakşehir de benimle çok görüşüyor" ifadelerini kullandı.
- 10.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
N'Sakala yan çizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.