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10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş N'Sakala yan çizdi

N'Sakala yan çizdi

N'Sakala yan çizdi

Daha önce 'a gitmek istediğini söyleyen Alanyalı sol bek, ", Beşiktaş'la görüştüm ancak şu an başka bir kulübü düşünmek istemiyorum. Önceliğim " dedi.

Uzun zamandır 'ın transfer listesinde yer alan N'Sakala farklı konuşmaya başladı. ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sol bek, Beşiktaş'la görüştüğünü söyledi ve başka teklifler aldığını da kaydetti.

Daha önce siyah-beyazlılara gitmek istediğini belirten N'Sakala, " Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı iyi tanıyorum. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu anda başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim" dedi.

'den de teklif aldığını bildiren 29 yaşındaki Kongolu "Ocak ayında F.Bahçe'den iyi bir teklif aldım fakat şimdi her şey değişti. de benimle çok görüşüyor" ifadelerini kullandı.

  1. 10.5.2020
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