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08 Mayıs 2020, Cuma
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Transferde Aboubakar yarışı! 'a dişli rakip

Transferde Aboubakar yarışı! Beşiktaş'a dişli rakip

Yaz sezonu çalışmalarına devam eden 'ta aşkı yeniden alevlendi. Taraftarın sevgilisi konumunda olan yıldız futbolcuyu transfer gündemine alan siyah-beyazlılara bu transferde ciddi bir rakip çıktı. İşte Aboubakar yarışının detayları...

'la yeniden ismi anılan Aboubakar için piyasasında yeni rakip ortaya çıktı. Porto'da çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geri dönüşünde eski formunu yakalayamayan Aboubakar ile kulüp yönetimi yollarını ayırmayı planlıyor.

Aboubakar'ın ismi yeniden Beşiktaş'la anılmaya başlanırken, siyah beyazlılar transferde Porto'dan indirim bekliyor. Daha önce 'ın 2 milyon avroluk maaşını 1,5 milyon avroya düşürmesi gerektiği vurgulanırken, 7 milyon avroluk bonservis bedelinin de Beşiktaş için çok yüksek olduğu belirtildi.

WEST HAM DA DEVREYE GİRDİ
Hem Marca, hem de basınındaki haberlere göre Aboubakar'ı transfer etmek isteyen bir diğer kulübün ise West Ham olduğu ortaya çıktı. İngiliz kulübünün de bonservis bedelinde Porto'dan indirim beklediği kaydedildi.

Vincent Aboubakar bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8 resmi maçta 2 gol atabildi. Bu gollerin hepsini Avrupa Ligi'nde kaydeden Aboubakar, toplamda 285 dakika forma şansı bulabildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklardan sonra formasını kaybeden Aboubakar'ın Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


  1. 08.05.2020
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