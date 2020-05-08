Transferde Aboubakar yarışı! Beşiktaş'a dişli rakip
Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar aşkı yeniden alevlendi. Taraftarın sevgilisi konumunda olan yıldız futbolcuyu transfer gündemine alan siyah-beyazlılara bu transferde ciddi bir rakip çıktı. İşte Aboubakar yarışının detayları...
Beşiktaş'la yeniden ismi anılan Aboubakar için transfer piyasasında yeni rakip ortaya çıktı. Porto'da çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve geri dönüşünde eski formunu yakalayamayan Aboubakar ile kulüp yönetimi yollarını ayırmayı planlıyor.
Aboubakar'ın ismi yeniden Beşiktaş'la anılmaya başlanırken, siyah beyazlılar transferde Porto'dan indirim bekliyor. Daha önce Vincent Aboubakar'ın 2 milyon avroluk maaşını 1,5 milyon avroya düşürmesi gerektiği vurgulanırken, 7 milyon avroluk bonservis bedelinin de Beşiktaş için çok yüksek olduğu belirtildi.
WEST HAM DA DEVREYE GİRDİ
Hem Marca, hem de Afrika basınındaki haberlere göre Aboubakar'ı transfer etmek isteyen bir diğer kulübün ise West Ham olduğu ortaya çıktı. İngiliz kulübünün de bonservis bedelinde Porto'dan indirim beklediği kaydedildi.
Vincent Aboubakar bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8 resmi maçta 2 gol atabildi. Bu gollerin hepsini UEFA Avrupa Ligi'nde kaydeden Aboubakar, toplamda 285 dakika forma şansı bulabildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklardan sonra formasını kaybeden Aboubakar'ın Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 08.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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