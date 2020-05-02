Beşiktaş'ta Umut Meraş aşkı yeniden alevlendi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'in gözdesi için Beşiktaş devrede!

'ta Umut Meraş aşkı yeniden alevlendi

Beşiktaş'ta Umut Meraş aşkı yeniden alevlendi

'nin 'da 1. lige çıkamaması sebebiyle Umut Meraş'ın takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. ise geçen yaz da çok istediği ancak transferini bitiremediği başarılı sol bek için nabız yoklamaya hazırlanıyor. A , Umut Meraş'a EURO 'nde 5 maçta forma vermişti.

'da liglerin tescil edilmesi sonrası Umut Meraş'ın takımı 'nin 2. ligde kalması 'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI...

Beşiktaş 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış ancak 'daki kongre süreci sebebiyle rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek.

KARTAL'IN HEDEFİ KİRALAMAK

Takvim'in haberine göre; Kartal bu transfer için Umut'un Fransa 2. liginde devam etmeye soğuk bakmasını fırsata çevirmek istiyor. Yönetimin stratejisi ise başarılı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZDESİ

A , Umut Meraş'a EURO 2020 Elemeleri'nde 5 maçta forma verdi. Umut özellikle kritik İzlanda ve Fransa maçlarındaki performansıyla tam not almış ve büyük takımların radarına girmişti.

  1. 02.05.2020
  2. Güncelleme: 02.05.2020 02:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Umut Meraş aşkı yeniden alevlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA