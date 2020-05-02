Beşiktaş'ta Umut Meraş aşkı yeniden alevlendi

Fransa'da liglerin tescil edilmesi sonrası Umut Meraş'ın takımı Le Havre'nin 2. ligde kalması Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, Kartal geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI...

Beşiktaş 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış ancak Bursaspor'daki kongre süreci sebebiyle transfer rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek.

KARTAL'IN HEDEFİ KİRALAMAK

Takvim'in haberine göre; Kartal bu transfer için Umut'un Fransa 2. liginde devam etmeye soğuk bakmasını fırsata çevirmek istiyor. Yönetimin stratejisi ise başarılı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZDESİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Umut Meraş'a EURO 2020 Elemeleri'nde 5 maçta forma verdi. Umut özellikle kritik İzlanda ve Fransa maçlarındaki performansıyla tam not almış ve büyük takımların radarına girmişti.