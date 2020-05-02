Beşiktaş'ta Umut Meraş aşkı yeniden alevlendi
Le Havre'nin Fransa'da 1. lige çıkamaması sebebiyle Umut Meraş'ın takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş ise geçen yaz da çok istediği ancak transferini bitiremediği başarılı sol bek için nabız yoklamaya hazırlanıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Umut Meraş'a EURO 2020 Elemeleri'nde 5 maçta forma vermişti.
Fransa'da liglerin tescil edilmesi sonrası Umut Meraş'ın takımı Le Havre'nin 2. ligde kalması Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, Kartal geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.
ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI...
Beşiktaş 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış ancak Bursaspor'daki kongre süreci sebebiyle transfer rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek.
KARTAL'IN HEDEFİ KİRALAMAK
Takvim'in haberine göre; Kartal bu transfer için Umut'un Fransa 2. liginde devam etmeye soğuk bakmasını fırsata çevirmek istiyor. Yönetimin stratejisi ise başarılı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.
ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZDESİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Umut Meraş'a EURO 2020 Elemeleri'nde 5 maçta forma verdi. Umut özellikle kritik İzlanda ve Fransa maçlarındaki performansıyla tam not almış ve büyük takımların radarına girmişti.
- 02.05.2020
- Güncelleme: 02.05.2020 02:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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