Boateng de gidebilir

Kartal'da, Karius'un ayrılmasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre; Kevin Prince Boateng'in maliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile yollarını ayırabilir. Boateng'in sözleşmesinde, 10 maça çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar maddesi bulunuyordu.