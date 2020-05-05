Beşiktaş'ta Fidan Aliti sürprizi!

Beşiktaş'la ilgili sürpriz transfer iddiası Arnavutluk basınından geldi. İsveç'in Kalmar takımında forma giyen savunma oyuncusu Fidan Aliti'nin Beşiktaş tarafından izlendiği öne sürüldü. Tiran basınındaki haberlere göre, maliyeti oldukça düşük olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fidan Aliti'nin Beşiktaş tarafından izlediği ve siyah-beyazlılar için ideal bir seçenek olacağı yazıldı. Daha önce Skenderbeu takımında forma giyen Fidan Aliti, 150 bin euro'ya Kalmar'a transfer olmuştu.