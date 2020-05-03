Diaby için pazarlıklar başladı! Standard Liege devrede
Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı Abdoulay Diaby ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Belçika temsilcisi Standard Liege, golcü oyuncuyu renklerine bağlamak için Sporting ile pazarlık halinde... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı ancak performansından memnun kalmadığı Abdoulay Diaby'e talip çıktı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Malili futbolcu, Standard Liege'in radarına girdi.
Belçika temsilcisinin, forvet ve sağ kanatta oynayabilen Diaby'i Sporting'den istediği ifade edilirken, Portekiz ekibinin oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Liege'in ise bu parayı ödeyemeyeceğini belirtip, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.
Kariyerinde Lille, Mouscron, Club Brugge ve Sporting gibi takımlarda forma giyen Diaby, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
- 03.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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