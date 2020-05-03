Diaby için pazarlıklar başladı! Standard Liege devrede

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı ancak performansından memnun kalmadığı Abdoulay Diaby'e talip çıktı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Malili futbolcu, Standard Liege'in radarına girdi.

Belçika temsilcisinin, forvet ve sağ kanatta oynayabilen Diaby'i Sporting'den istediği ifade edilirken, Portekiz ekibinin oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Liege'in ise bu parayı ödeyemeyeceğini belirtip, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

Kariyerinde Lille, Mouscron, Club Brugge ve Sporting gibi takımlarda forma giyen Diaby, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.





