Diaby için pazarlıklar başladı! Standard Liege devrede - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Diaby için pazarlıklar başladı! devrede

Diaby için pazarlıklar başladı! Standard Liege devrede

'ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre temsilcisi , golcü oyuncuyu renklerine bağlamak için Sporting ile pazarlık halinde... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında 'dan kiraladığı ancak performansından memnun kalmadığı 'e talip çıktı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Malili futbolcu, 'in radarına girdi.

temsilcisinin, forvet ve sağ kanatta oynayabilen Diaby'i Sporting'den istediği ifade edilirken, Portekiz ekibinin oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Liege'in ise bu parayı ödeyemeyeceğini belirtip, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

Kariyerinde Lille, Mouscron, Club Brugge ve Sporting gibi takımlarda forma giyen Diaby, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.


  1. 03.05.2020
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