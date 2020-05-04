Sözleşme feshi ‘kolay’ olmalı

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, covid-19 salgını nedeniyle FIFA, FIBA ve UEFA'yı göreve çağırdı. Azalan kulüp gelirleri nedeniyle oyuncu sözleşmelerinin feshinde kolaylık sağlanması gerektiğini dile getiren Urgancılar, "FIFA, FIBA ve UEFA gibi kurumlar federasyonlarla birlikte inisiyatif alıp lisans yönetmeliklerini, finansal kuralları gözden geçirmeli, mevcut yapı değiştirilmeli" diye konuştu.