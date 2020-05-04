Sözleşme feshi ‘kolay’ olmalı
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, covid-19 salgını nedeniyle FIFA, FIBA ve UEFA'yı göreve çağırdı.
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, covid-19 salgını nedeniyle FIFA, FIBA ve UEFA'yı göreve çağırdı. Azalan kulüp gelirleri nedeniyle oyuncu sözleşmelerinin feshinde kolaylık sağlanması gerektiğini dile getiren Urgancılar, "FIFA, FIBA ve UEFA gibi kurumlar federasyonlarla birlikte inisiyatif alıp lisans yönetmeliklerini, finansal kuralları gözden geçirmeli, mevcut yapı değiştirilmeli" diye konuştu.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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