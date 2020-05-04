Anderson Talisca'dan sabunla kaplı sahada müthiş çalım!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca da bu akıma katılanlardan. Talisca, arkadaşlarıyla sabunla kaplı sahada maç yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. İşte o görüntüler...
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