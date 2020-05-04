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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'tan Karius açıklaması!

Son dakika: Beşiktaş'tan Karius açıklaması!

ekiplerinden 'ta Alman file bekçisi alacaklarını alamadığı gerekçesiyle 'ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Karius açıklaması geldi.

Kulübü'nden açıklaması geldi. Bilindiği üzere Alman file bekçisi siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve kulübüne bildirmiştir.

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 23:46
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