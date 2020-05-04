Son dakika: Beşiktaş'tan Karius açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius alacaklarını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Karius açıklaması geldi.
Beşiktaş Kulübü'nden Loris Karius açıklaması geldi. Bilindiği üzere Alman file bekçisi siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.
Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 23:46
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini geride bıraktı! İlk 10'da iki Türk takımı!
- Uğurcan Çakır'dan flaş Liverpool açıklaması!
- Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...
- Yurttan pazartesi manzaraları! İşte yasak sonrası Türkiye...
- Fenerbahçeli eski isimden itiraf! ''Pişmanım''
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'tan Karius açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.