Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sahur göndermesi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı sahur paylaşımına Beşiktaş'a etiketledi.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a videolu gönderme geldi. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakibine attığı golleri seslendirdi. Videonun sonlarına doğru Moussa Sow'un davul çaldığı görsel dikkat çekti. Fenerbahçe bu paylaşıma ''Şimdiden hayırlı sahurlar Beşiktaş'' notunu düştü.
Şimdiden hayırlı sahurlar @Besiktas ?? ?? pic.twitter.com/XOtgHaQHVX— Fenerbahçe SK - ??#EvdeKal (@Fenerbahce) April 29, 2020
- 29.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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