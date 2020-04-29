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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'den 'a sahur göndermesi!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sahur göndermesi!

ekiplerinden ezeli rakibi 'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler hesabından yaptığı sahur paylaşımına Beşiktaş'a etiketledi.

'den 'a videolu gönderme geldi. Sarı-lacivertliler, hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakibine attığı golleri seslendirdi. Videonun sonlarına doğru 'un davul çaldığı görsel dikkat çekti. Fenerbahçe bu paylaşıma ''Şimdiden hayırlı sahurlar Beşiktaş'' notunu düştü.

  1. 29.04.2020
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