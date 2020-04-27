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27 Nisan 2020, Pazartesi
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‘Harun’a gelen bir teklif yok’

‘Harun’a gelen bir teklif yok’

'ın transferinin ardından 'de yedek kaleci konumuna geçen için menajerinden açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen Harun'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan , tecrübeli kaleciye teklif olmadığını söyledi.

'ın transferinin ardından 'de yedek kaleci konumuna geçen için menajerinden açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen Harun'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan , "Bize şuna ana kadar gelen resmi bir teklif yok. Öncelikle bu sezonu tamamlamak gerekiyor. Harun, önemli ve milli takım seviyesine yükselmiş bir kaleci" sözlerini sarf etti.
  1. 27.4.2020
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