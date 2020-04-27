İsrail’den Omer iddiası
Gelecek sezon öncesi transfer gündeminde birçok isim bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İsrail'den geldi. Israelhayom.co.il adlı internet sitesi, sarılacivertlilerin Maccabi Tel Aviv forması giyen Omer Atzili'ye teklif götürdüğünü yazdı.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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