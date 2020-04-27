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27 Nisan 2020, Pazartesi
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’den Omer iddiası

İsrail’den Omer iddiası

Gelecek sezon öncesi gündeminde birçok isim bulunan için bir iddia da 'den geldi. Israelhayom.co.il adlı , sarılacivertlilerin forması giyen 'ye teklif götürdüğünü yazdı.

Gelecek sezon öncesi gündeminde birçok isim bulunan için bir iddia da 'den geldi. Israelhayom.co.il adlı , sarılacivertlilerin forması giyen 'ye teklif götürdüğünü yazdı. 27 yaşındak sağ kanat oyuncusu, ülkesi dışında 2016-17 sezonunda 11 resmi maçta forma giydiği İspanyol Grana'da da oynadı.
  1. 27.4.2020
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