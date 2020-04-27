Ozan Tufan Ada yolcusu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan Ada yolcusu

Ada yolcusu

Ozan Tufan Ada yolcusu

Bu sezonki performansıyla öne çıkan F.Bahçe’nin genç yıldızı için ’ın reddedilemeyecek bir teklif yaptığı iddia edildi.

Tam 6. yılına girdiği 'de inişli-çıkışlı dönemler yaşayan, kadro dışı da kalan , bu sezon performansıyla hayran bırakmıştı. A 'ın da vazgeçilmezleri arasına giren 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok kulübün radarına takılmıştı. Özellikle İspanyol ve İngiliz takımlarının gündemine giren yıldız oyuncu, 'ın gözdesi haline geldi.

takımının, devre arasında olduğu gibi gelecek sezon öncesi de Ozan'ı kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ileri sürüldü. Ozan transferinde ısrarcı olan Everton'ın sarı-lacivertlilere reddedemeyeceği bir teklif yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin de kuralları ve bütçede rahatlama adına Ozan'ın satışına sıcak baktığı kaydedildi

  1. 27.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Tufan Ada yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA