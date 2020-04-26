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26 Nisan 2020, Pazar
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’den flaş sözler

Nani’den flaş sözler

Bir dönem forması giyen , 'in İnstagram hesabından sorulara cevap verdi.

Bir dönem forması giyen , 'in İnstagram hesabından sorulara cevap verdi. ABD ekibi Orlanda City'de forma giyen Portekizli yıldız, Fenerbahçe ile ilgili bir soruya çok çarpıcı bir yanıt verdi. 33 yaşındaki futbolcu, "Benimle birlikte ve Diego gibi iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz vardı. Ligi için Los Galacticos gibiydik. Ancak Türkiye'de şampiyon olmak sadece maç kazanarak olmuyor" açıklamasını yaptı.
  1. 26.4.2020
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