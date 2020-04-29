Andre Santos Fenerbahçe'ye gelmeden önce Barcelona'nın kapısından dönmüş! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye gelmeden önce Barça'nın kapısından dönmüş!

'ye gelmeden önce 'nın kapısından dönmüş!

Andre Santos Fenerbahçe'ye gelmeden önce Barcelona'nın kapısından dönmüş!

formasıyla gösterdiği performansla taraftarların hafızasına kazınan 'un sarı-lacivertli takıma gelmeden önce 'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Brezilyalı eski futbolcu o dönemde gelişen olayları ve yaşadıklarını anlattı.

2009 yılında takımı Corinthians ile Brezilya Kupası'nı kazanan emekli sol bek oyuncusu, yetkililerinin o gün kendisini izlediğini anlattı.

"BARCELONA İZLEMEYE GELDİ"
yaptığı açıklamada; "İki Barcelona yetkilisi final maçında beni izlemek için geldi. Ben de geldiklerini biliyordum çünkü Ronaldo beni uyarmıştı. Ronaldo bana gelip; Barcelona'dan yetkililerin beni görmek istediğini ve maç sonrası için bir yemek ayarladığını söyledi." dedi.

Durumu bilen Andre Santos söz konu maçta Sao Paolo'ya karşı 1 gol ve 1 asist yaptı.

''ANLAŞMAYI ADRIANO BOZDU''
Andre Santos maç sonrasında yaşananları; "O maçta çok iyi oynadım. Barcelona'ya gitmeye çok yakındım. Maçtan sonra restauranta gittik ve bana 'Andre, insanlar seni ve oyununu seviyor. Biz Avrupa'ya dönüyoruz ve üstlerimizle konuşacağız." dediler." diyerek anlattı.

Yapılan anlaşmaya rağmen Andre Santos, Barcelona forması giyemedi çünkü aynı yaz Barcelona bir diğer Brezilyalı sol bek Adriano ile anlaştı.

Andre Santos, o dönem Sevilla'dan edilen Adriano için; "Barcelona benim yerime onu seçti çünkü Adriano çoktan Avrupa'ya ve 'ya uyum sağlamıştı." dedi.

2009 yaz transfer döneminde Barcelona ile anlaşamayan Andre Santos, 'ye 6 milyon avro karşılığında satıldı.

  1. 29.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Andre Santos Fenerbahçe'ye gelmeden önce Barcelona'nın kapısından dönmüş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA