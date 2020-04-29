Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldızın menajeri konuştu! "Her şey mümkün"

Beşiktaş'ın da transfer listesine eklediği Shakthar Donetsk'in 10 numarası Viktor Kovalenko'ya İtalyan ekibi Roma da talip olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Vadim Shabliy, oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Menajer Shabliy, Roma'ya transferde açık kapı bırakırken, "Her şey mümkün. Bununla birlikte şu ana kadar herhangi bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.

Shakthar altyapısında yetişen genç yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bu sezon 21 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.



