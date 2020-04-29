Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldızın menajeri konuştu! "Her şey mümkün"
Beşiktaş ve Roma'nın gündemine olan Shakthar Donetsk'li Viktor Kovalenko'nun menajeri oyuncunun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın da transfer listesine eklediği Shakthar Donetsk'in 10 numarası Viktor Kovalenko'ya İtalyan ekibi Roma da talip olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Vadim Shabliy, oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Menajer Shabliy, Roma'ya transferde açık kapı bırakırken, "Her şey mümkün. Bununla birlikte şu ana kadar herhangi bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.
Shakthar altyapısında yetişen genç yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bu sezon 21 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 29.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldızın menajeri konuştu! "Her şey mümkün" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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