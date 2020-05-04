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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Transferde dişli rakip! Sergen Yalçın'ın gözdesi...

'a transferde dişli rakip! 'ın gözdesi...

Beşiktaş'a transferde dişli rakip! Sergen Yalçın'ın gözdesi...

ekiplerinden yeni sezonun kadro yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başlarken, hedefleri de belirlendi. 'ın gözde ismi için  İtalyan devi 'nın devreye girdiği belirtildi. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'a transferde dişli bir rakip çıktı. Siyah-beyazlılar yaz sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı. Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından gözler takımdan ayrılacak diğer isimlere çevrilmişti. Beşiktaş teknik direktörü 'ın Adem Ljajic'in yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı ve bu ismi yönetime sundu.

LJAJIC YERİNE CARRASCAL
Beşiktaş, forması giyen 'a kancayı taktı. 21 yaşındaki futbolcuyu Sergen Yalçın'ın özellikle istediği belirtildi.

FIORENTINA DEVREYE GİRDİ!
Beşiktaş'ın transferdeki gözdesini İtalyan devi 'nın takibe aldığı öğrenildi.

'nın önde gelen haber sitlerinden Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre, Fiorentina, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate'te forma giyen Jorge Carrascal için devreye girdi.

Beşiktaş'ın da gündemindeki genç yıldız adayının takımıyla olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 21:56
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