Beşiktaş'a transferde dişli rakip! Sergen Yalçın'ın gözdesi...

Beşiktaş'a transferde dişli bir rakip çıktı. Siyah-beyazlılar yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı. Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından gözler takımdan ayrılacak diğer isimlere çevrilmişti. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Adem Ljajic'in yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı ve bu ismi yönetime sundu.

LJAJIC YERİNE CARRASCAL

Beşiktaş, River Plate forması giyen Jorge Carrascal'a kancayı taktı. 21 yaşındaki futbolcuyu Sergen Yalçın'ın özellikle istediği belirtildi.

FIORENTINA DEVREYE GİRDİ!

Beşiktaş'ın transferdeki gözdesini İtalyan devi Fiorentina'nın takibe aldığı öğrenildi.

İtalya'nın önde gelen haber sitlerinden Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre, Fiorentina, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate'te forma giyen Jorge Carrascal için devreye girdi.





Beşiktaş'ın da gündemindeki genç yıldız adayının takımıyla olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.



