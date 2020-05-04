Beşiktaş'a transferde dişli rakip! Sergen Yalçın'ın gözdesi...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş yeni sezonun kadro yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başlarken, transfer hedefleri de belirlendi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözde ismi için İtalyan devi Fiorentina'nın devreye girdiği belirtildi. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'a transferde dişli bir rakip çıktı. Siyah-beyazlılar yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı. Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından gözler takımdan ayrılacak diğer isimlere çevrilmişti. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Adem Ljajic'in yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı ve bu ismi yönetime sundu.
LJAJIC YERİNE CARRASCAL
Beşiktaş, River Plate forması giyen Jorge Carrascal'a kancayı taktı. 21 yaşındaki futbolcuyu Sergen Yalçın'ın özellikle istediği belirtildi.
FIORENTINA DEVREYE GİRDİ!
Beşiktaş'ın transferdeki gözdesini İtalyan devi Fiorentina'nın takibe aldığı öğrenildi.
İtalya'nın önde gelen haber sitlerinden Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre, Fiorentina, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate'te forma giyen Jorge Carrascal için devreye girdi.
Beşiktaş'ın da gündemindeki genç yıldız adayının takımıyla olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 21:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a transferde dişli rakip! Sergen Yalçın'ın gözdesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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