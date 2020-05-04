Beşiktaş'a kaleci transferinde kötü haber! "Satmayı düşünmüyoruz" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal'a kaleci transferinde kötü haber! "Satmayı düşünmüyoruz"

'a transferinde kötü haber! "Satmayı düşünmüyoruz"

Beşiktaş'a kaleci transferinde kötü haber! "Satmayı düşünmüyoruz"

Loris Karius ile yollarını ayıran 'ta transferi için çalışmalar hız kesmeden sürerken, listede yer alan için kötü haber geldi. , Aslan'ı satmayacaklarını dile getirdi.

Yılport , 'ın istediği genç 'ın transferine izin vermeyeceklerini söyledi.

Aztopal yaptığı açıklamada, Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan'ın, liglere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilene kadar liglerinin en az gol yiyen ve en başarılı kalecisi olduğuna işaret etti.

Kaleci Nurullah Aslan'ın az gol yemesinin yanı sıra takımına oldukça güven veren bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Aztopal, "Nurullah genç bir kaleci olmasına rağmen bu sezon Samsunspor'un başarılı olmasında büyük katkı sağladı. Bu nedenle 'den birçok takımın listesine girdiğini biliyoruz. Hatta Beşiktaş Kulbü Başkanı , kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'ı arayarak bu oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtmiş. Ancak biz oyuncumuzu şu an satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Aztopal, Beşiktaş ile herhangi bir bonservis ücreti konuşmadıklarını belirterek, "Nurullah Aslan ile Samsunspor'un 5 yıllık kontratı var. Bizim de kulüp olarak hedefimiz Süper Lig. Oyuncumuzu hedefimize ulaşıncaya kadar kadromuzda bulundurmayı planlıyoruz." ifadelerini bulundu.

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 19:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'a kaleci transferinde kötü haber! "Satmayı düşünmüyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA