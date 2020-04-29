Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt, Ç. Rizespor'da Oğulcan Çağlayan, kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve bedavaya Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyorlar. Listeye bu profilde sürpriz bir yerli daha eklendi: Caner Erkin