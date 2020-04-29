Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

Bütçede küçülmeye gitmesi nedeniyle bonservissiz ve yerli oyunculara yönelen Galatasaray, operasyona bir ismi daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de takibi altında olan Caner Erkin'i yeniden kadroya dahil edebilmek adına harekete geçti. İşte detaylar...

29 Nisan 2020 Çarşamba 06:39
Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

Mali şartlardan dolayı yerliye yönelmek zorunda kalan Galatasaray, transfer edeceği oyunculara bonservis ödemek istemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt, Ç. Rizespor'da Oğulcan Çağlayan, kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve bedavaya Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyorlar. Listeye bu profilde sürpriz bir yerli daha eklendi: Caner Erkin

Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Sabah'ın haberine göre; Yabancı kontenjanına takılan Nagatomo ile sezon sonunda yollarını resmen ayıracak sarı-kırmızılılar, Saracchi'yi yedekleyecek tecrübeli bir sol bek arıyor.

Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve orta sahadan sol beke çekilmesini sağladığı Caner ile eski kulübü Fenerbahçe de ciddi biçimde ilgileniyor.

Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

1 milyon 750 bin Euro kazandığı Beşiktaş'ta kendisine önerilen 850 bin Euro'yu kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA