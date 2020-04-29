Ortalık kızışacak! Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi
Bütçede küçülmeye gitmesi nedeniyle bonservissiz ve yerli oyunculara yönelen Galatasaray, operasyona bir ismi daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de takibi altında olan Caner Erkin'i yeniden kadroya dahil edebilmek adına harekete geçti. İşte detaylar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 06:39
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Mali şartlardan dolayı yerliye yönelmek zorunda kalan Galatasaray, transfer edeceği oyunculara bonservis ödemek istemiyor.
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Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt, Ç. Rizespor'da Oğulcan Çağlayan, kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve bedavaya Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyorlar. Listeye bu profilde sürpriz bir yerli daha eklendi: Caner Erkin
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Sabah'ın haberine göre; Yabancı kontenjanına takılan Nagatomo ile sezon sonunda yollarını resmen ayıracak sarı-kırmızılılar, Saracchi'yi yedekleyecek tecrübeli bir sol bek arıyor.
Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve orta sahadan sol beke çekilmesini sağladığı Caner ile eski kulübü Fenerbahçe de ciddi biçimde ilgileniyor.
1 milyon 750 bin Euro kazandığı Beşiktaş'ta kendisine önerilen 850 bin Euro'yu kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek.