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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'ta bir ayrılık daha! Dünya yıldızı...

Son dakika: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Dünya yıldızı...

'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kevin-Prince Boateng'in maliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, Karius'un ardından yıldız oyuncu ile de yollarını ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

'ta üst üste transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesinin feshetmesinin ardından bir son dakika da Boateng için geldi.

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan siyah-beyazlılar, kadroda küçülmeye gideceklerinin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ın yeni sezonda Kevin-Prince Boateng'i takımda düşünmediği öğrenildi.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Boateng'in sezon sonu bitecek olan kiralık sözleşmesi uzatılmayacak. Beşiktaş yönetiminin, maliyeti yüksek olduğu için Ganalı yıldız konusunda böyle bir karar aldığı ifade edildi.

33 yaşındaki futbolcu, devre arasında Serie A ekibi 'dan kiralanmıştı.

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 15:08
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