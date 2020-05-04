Son dakika: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Dünya yıldızı...
Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kevin-Prince Boateng'in maliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, Karius'un ardından yıldız oyuncu ile de yollarını ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta üst üste transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesinin feshetmesinin ardından bir son dakika da Boateng için geldi.
Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan siyah-beyazlılar, kadroda küçülmeye gideceklerinin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ın yeni sezonda Kevin-Prince Boateng'i takımda düşünmediği öğrenildi.
BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Boateng'in sezon sonu bitecek olan kiralık sözleşmesi uzatılmayacak. Beşiktaş yönetiminin, maliyeti yüksek olduğu için Ganalı yıldız konusunda böyle bir karar aldığı ifade edildi.
33 yaşındaki futbolcu, devre arasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralanmıştı.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 15:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Dünya yıldızı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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