Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'ta flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti

Alınan son dakika bilgisine göre, son günlerde takımdan ayrılacağı gündemde olan Alman kaleci , alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Alman kaleci 'a yönetim daha önce mart ayına kadar olan alacaklarını ligler başlayınca ödemek kaydıyla yolları ayırmayı teklif etmişti. Karius'un bunu kabul etmemesi üzerine yönetim sözleşmesini feshetmek isteyince ocak ve şubat ayında alacakları bulunan Karius, 'ya başvurmuştu.

Yaşanan bu süreç sonunda A Spor'un haberine göre, 26 yaşındaki file bekçisi ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Konu hakkında açıklamada bulunan Loris Karius: "Beşiktaş kariyerimin bu şekilde sona ermesi üzücü ama bu durumu çözebilmek adına her şeyi yaptım. Aylarca sabırlı davrandım, yönetimle defalarca konuştum. Geçen yıl da benzer şeyler olmuştu. Bu kulüpte oynamak benim için büyük keyifti. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Beni iyi zamanda da, kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni çok iyi ağırladınız. Şampiyon Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Loris Karius Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti!

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 15:30
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