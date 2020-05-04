Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti
Alınan son dakika bilgisine göre, son günlerde takımdan ayrılacağı gündemde olan Alman kaleci Loris Karius, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Alman kaleci Loris Karius'a yönetim daha önce mart ayına kadar olan alacaklarını ligler başlayınca ödemek kaydıyla yolları ayırmayı teklif etmişti. Karius'un bunu kabul etmemesi üzerine yönetim sözleşmesini feshetmek isteyince ocak ve şubat ayında alacakları bulunan Karius, FIFA'ya başvurmuştu.
Yaşanan bu süreç sonunda A Spor'un haberine göre, 26 yaşındaki file bekçisi Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Konu hakkında açıklamada bulunan Loris Karius: "Beşiktaş kariyerimin bu şekilde sona ermesi üzücü ama bu durumu çözebilmek adına her şeyi yaptım. Aylarca sabırlı davrandım, yönetimle defalarca konuştum. Geçen yıl da benzer şeyler olmuştu. Bu kulüpte oynamak benim için büyük keyifti. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Beni iyi zamanda da, kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni çok iyi ağırladınız. Şampiyon Beşiktaş." ifadelerini kullandı.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 15:30
- Fatih Terim Galatasaray idmanında yok! Nedeni...
- Kayserispor idmanlara başlıyor! Tarih belli oldu
- Son dakika: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Dünya yıldızı...
- Yerli solunum cihazı Biosis Somali'ye de nefes oldu! Bakan Varank açıklama yaptı!
- Baharın habercisi hıdırellez nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır? Hıdırellez ne zaman?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.