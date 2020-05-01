İşte Loris Karius'un kaçış planı! Bavullarını topladı
Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Serbest kalmak için FIFA’ya başvuran Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius, tesislerdeki eşyalarını alarak bavullarını topladı. Karius’un hafta başında sözleşmesini tek taraflı fesh etmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...
Beşiktaş ile resmen yollarını ayırmak için artık gün sayan Loris Karius, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını tamamen boşalttı.
Milliyet'in haberine göre; Şahsi eşyalarını alan ve bavullarını toplayan Alman kaleci, 3 Mayıs'tan sonra sözleşmesini tek taraflı olarak fesh edecek.
Alacakları konusunda siyah-beyazlı yönetimin sunduğu tüm teklifleri geri çevirdiği gibi Nisan ve Mayıs maaşlarını bile talep eden Karius'un, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra büyük bir ihtimalle önce Almanya'ya ardından İngiltere'ye geçmesi bekleniyor.
Bundan sonra Liverpool'un antrenman programlarına göre çalışacak olan Karius ve menajeriyle bir türlü anlaşamayan yönetim, FIFA'dan çıkacak karara göre bir ödeme takvimi oluşturmaya çalışacak.
Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir kez daha görüşen yöneticilerin, genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun Türk futboluna kazandırılması görüşünü dile getirdikleri aktarıldı. Utku ve Ersin'e güvenen Yalçın'ın da aynı düşüncede olduğu ifade edildi.
Diğer yandan Karius'un durumunu kendi aralarında değerlendiren yöneticilerin, "Maalesef menajerler, oyuncuları kötü yönlendiriyor. Kalan maçlarda zaten Karius'un yerine genç kalecilerimizin oynamasını istiyorduk. Bu ayrılık bizim için daha hayırlı olacak" diye konuştukları vurgulandı.
- 01.05.2020
- Güncelleme: 01.05.2020 14:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Loris Karius'un kaçış planı! Bavullarını topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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