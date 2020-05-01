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01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş İşte Karius'un kaçış planı! Bavullarını topladı

İşte 'un kaçış planı! Bavullarını topladı

İşte Loris Karius'un kaçış planı! Bavullarını topladı

'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Serbest kalmak için ’ya başvuran Beşiktaş’ın Alman kalecisi , tesislerdeki eşyalarını alarak bavullarını topladı. Karius’un hafta başında sözleşmesini tek taraflı fesh etmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...

ile resmen yollarını ayırmak için artık gün sayan , BJK 'ndeki odasını tamamen boşalttı.

Milliyet'in haberine göre; Şahsi eşyalarını alan ve bavullarını toplayan Alman kaleci, 3 Mayıs'tan sonra sözleşmesini tek taraflı olarak fesh edecek.

Alacakları konusunda siyah-beyazlı yönetimin sunduğu tüm teklifleri geri çevirdiği gibi Nisan ve Mayıs maaşlarını bile talep eden Karius'un, 'dan ayrıldıktan sonra büyük bir ihtimalle önce 'ya ardından 'ye geçmesi bekleniyor.

Bundan sonra 'un antrenman programlarına göre çalışacak olan Karius ve menajeriyle bir türlü anlaşamayan yönetim, 'dan çıkacak karara göre bir ödeme takvimi oluşturmaya çalışacak.

Bu arada Teknik Direktör ile bir kez daha görüşen yöneticilerin, genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun Türk futboluna kazandırılması görüşünü dile getirdikleri aktarıldı. Utku ve Ersin'e güvenen Yalçın'ın da aynı düşüncede olduğu ifade edildi.



Diğer yandan Karius'un durumunu kendi aralarında değerlendiren yöneticilerin, "Maalesef menajerler, oyuncuları kötü yönlendiriyor. Kalan maçlarda zaten Karius'un yerine genç kalecilerimizin oynamasını istiyorduk. Bu ayrılık bizim için daha hayırlı olacak" diye konuştukları vurgulandı.

  1. 01.05.2020
  2. Güncelleme: 01.05.2020 14:49
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