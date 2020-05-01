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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Kalan 8 maçta...
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın, flaş bir karar aldı. Süper Lig'de kalan 8 maçta gençler dönüşümlü oynayacak. Başarılı olurlarsa transferde daha az oyuncu alınacak. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...
1 Mayıs 2020 Cuma 09:50
Güncelleme: 01.05.2020 09:50
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Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş'ta yönetim ve Sergen Yalçın, Süper Lig'de kalan 8 maç için flaş bir karar aldı.
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Buna göre takımda yer alan Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kartal Yılmaz ve Güven Yalçın 8 maçta dönüşümlü olarak ilk 11'de forma giyecek. Bu gençlerin göstereceği performans transferde belirleyici rol oynayacak.
DURUMLARINA BAKILACAK Sergen Yalçın'ın gençleri takıma aralıklarla monte etmeyi planladığı öğrenildi. Bir maçta çıkan ilk onbirde bu gençlerden en az üçünün oynatılacağı ve durumlarına bakılacağı öne sürüldü.
TRANSFERE YÖN VERECEK Gençlerin göstereceği başarı ya da başarısızlık transfere yön verecek. Genç oyuncular ne kadar çok iyi bir performans sergilerse önümüzdeki sezon takıma daha az sayıda futbolcu alınacak.
FATİH AKSOY DA DÖNÜYOR Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un da sezon sonu takıma dönecek olması Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi. Genç oyuncu Sivas'ta çok başarılı bir görüntü sergiledi.