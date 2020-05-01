Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Kalan 8 maçta...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın, flaş bir karar aldı. Süper Lig'de kalan 8 maçta gençler dönüşümlü oynayacak. Başarılı olurlarsa transferde daha az oyuncu alınacak. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...