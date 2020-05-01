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01 Mayıs 2020, Cuma
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ve 'a müjdesi!

Beşiktaş ve Galatasaray'a Sinan Bolat müjdesi!

Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlayan ekipleri ve kaleci mevkisinde aynı isim üzerinde birleşmişti. Ligi ekiplerinden forması giyen 'ı gündemine alan iki ezeli rakibe müjdeli haber geldi. Antwerp takımı, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Sinan Bolat'ın yerine gelecek ismi belirledi.

ve 'a 'tan sevindirici haber geldi. Loris Karius'un sezon sonu takımdan ayrılacak olmasıyla kaleci arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar Sinan Bolat'ı gündemine almıştı. Galatasaray ise 'ya alternatif olacak bir isim üzerinde durmuş ve Sinan Bolat ismi ön plana çıkmıştı.

Ligi takımlarından , sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli kaleci Sinan Bolat'ın yerine gelecek ismi belirledi.

JEAN BUTEZ GÜNDEMDE
Voetbalnieuws.be sitesinde yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Belçika ekibi, Sinan Bolat'ın takımdan ayrılması durumunda Mouscron'da forma giyen Jean Butez'i etmek istediği belirtildi.

3 MİLYON EURO
Haberde, Mouscron'un 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Fransız kaleci için en az 3 milyon Euro istediği kaydedildi.

BRUGGE'Ü REDDETMİŞTİ
Mouscron, bir yıl önce 'den gelen 3 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. Daha sonra Butez için 5 milyon Euro talep ettiler.

İSTANBUL KULÜPLERİ PEŞİNDE
Öte yandan Sinan Bolat'ın da isminin Beşiktaş ve Galatasaray ile geçtiği ifade edildi.

  1. 01.05.2020
  2. Güncelleme: 01.05.2020 23:12
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