Beşiktaş ve Galatasaray'a Sinan Bolat müjdesi!
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray kaleci mevkisinde aynı isim üzerinde birleşmişti. Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen Sinan Bolat'ı gündemine alan iki ezeli rakibe müjdeli haber geldi. Antwerp takımı, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Sinan Bolat'ın yerine gelecek ismi belirledi.
Beşiktaş ve Galatasaray'a Sinan Bolat'tan sevindirici haber geldi. Loris Karius'un sezon sonu takımdan ayrılacak olmasıyla kaleci arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar Sinan Bolat'ı gündemine almıştı. Galatasaray ise Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir isim üzerinde durmuş ve Sinan Bolat ismi ön plana çıkmıştı.
Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli kaleci Sinan Bolat'ın yerine gelecek ismi belirledi.
JEAN BUTEZ GÜNDEMDE
Voetbalnieuws.be sitesinde yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Belçika ekibi, Sinan Bolat'ın takımdan ayrılması durumunda Mouscron'da forma giyen Jean Butez'i transfer etmek istediği belirtildi.
3 MİLYON EURO
Haberde, Mouscron'un 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Fransız kaleci için en az 3 milyon Euro istediği kaydedildi.
BRUGGE'Ü REDDETMİŞTİ
Mouscron, bir yıl önce Club Brugge'den gelen 3 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. Daha sonra Butez için 5 milyon Euro talep ettiler.
İSTANBUL KULÜPLERİ PEŞİNDE
Öte yandan Sinan Bolat'ın da isminin Beşiktaş ve Galatasaray ile geçtiği ifade edildi.
- 01.05.2020
- Güncelleme: 01.05.2020 23:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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