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Galatasaray'ın transferine corona darbesi! Süper Lig'in yıldızı...

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına da hız vermişti. Corona virüsü dolayısıyla kötü etkilenecek ekonomisini de göz önünde bulunduran Galatasaray'ın, takıma katmayı planladığı isimlere imza attırmadan önce indirim talebinde bulunabileceği iddia edildi. Bu nedenle sarı-kırmızılıların transferde kötü sürprizlerle karşılaşabileceği konuşuluyor. İşte tüm detaylar...

1 Mayıs 2020 Cuma 19:56 Güncelleme: 01.05.2020 19:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





