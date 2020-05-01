Galatasaray'ın transferine corona darbesi! Süper Lig'in yıldızı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'ın transferine corona darbesi! Süper Lig'in yıldızı...

Galatasaray'ın transferine corona darbesi! Süper Lig'in yıldızı...

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına da hız vermişti. Corona virüsü dolayısıyla kötü etkilenecek ekonomisini de göz önünde bulunduran Galatasaray'ın, takıma katmayı planladığı isimlere imza attırmadan önce indirim talebinde bulunabileceği iddia edildi. Bu nedenle sarı-kırmızılıların transferde kötü sürprizlerle karşılaşabileceği konuşuluyor. İşte tüm detaylar...
1 Mayıs 2020 Cuma 19:56 Güncelleme: 01.05.2020 19:56
Galatasaray'ın transferine corona darbesi! Süper Lig'in yıldızı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Türkiye'de de liglere süresiz ara verilmişti.

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Galatasaray'ın transferine corona darbesi! Süper Lig'in yıldızı...

Corona virüsü salgınını en yakından hisseden Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın da test sonuçları pozitif çıkmış, yopun tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşmuşlardı.

Galatasaray'ın transferine corona darbesi! Süper Lig'in yıldızı...

Virüs nedeniyle Galatasaray'da ekonomik sıkıntılar da yaşanacağa benziyor.

Galatasaray'ın transferine corona darbesi! Süper Lig'in yıldızı...

Sarı-kırmızılılar mevcut oyuncularının maaşlarında indirim isteğini futbolculara iletmişti.

Galatasaray'ın transferine corona darbesi! Süper Lig'in yıldızı...

Galatasaray bunun yanı sıra anlaşma sağladıkları futbolculardan da indirim talep edecek.

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