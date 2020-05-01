Eski Beşiktaşlı Hugo Almeida: Başkan beni kandırdı!
Beşiktaş’ın eski futbolcusu Hugo Almeida, ülkesi Portekiz'de Beşiktaş günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerini geçtiğimiz şubat ayında noktalayan Portekizli eski yıldız, siyah-beyazlı takımdaki son sezonunda o dönemin başkanı Fikret Orman tarafından yeni sözleşme konusunda kandırıldığını söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta 2011-2014 sezonları arasında top koşturan Hugo Almeida, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Fikret Orman hakkında isim vermeden şok bir suçlamada bulundu.
Ülkesinin ünlü gazetelerinden Record'a röportaj veren Portekizli eski futbolcu, Beşiktaş'ta yaşadığı günleri anlatırken, siyah-beyazlı kulüpteki son yılında kendisine söz verilmesine rağmen sözleşmesinin uzatılmadığını iddia etti.
Beşiktaş'ta son sezonuna kadar çok güzel zamanlar geçirdiğini belirten Almeida şu ifadeleri kullandı:
"TÜRKİYE'DE HALA ARKADAŞLARIM VAR"
"Portekizlilerle dolu bir takımda oynuyordum ve zorluk çekmedim. Türk kültürüne çabuk alıştım. Futbol konusunda çok tutkulular. Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nı kazandık. Türkiye'de iyi arkadaşlıklar edindim. Hala beni çağıran arkadaşlarım var."
"BAŞKAN BENİ KANDIRDI!"
"Her şey son sezonumdaki sözleşme yenileme konusuna kadar gayet iyiydi. Ancak o dönem Beşiktaş başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan beni kandırdı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım."
- 01.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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