Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal haber gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mohamed Elneny'le yola devam etmek istiyordu. Mısırlı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Arsenal'den müjdeli haber geldi.
26 Nisan 2020 Pazar 16:00
Güncelleme: 26.04.2020 16:00
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Son günlerde ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'a sevindirici haber Londra'dan geldi.
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Siyah-beyazlıların sezon başında bir yıllığına kiraladığı MohamedElneny, performansıyla bu sezon en başarılı isimler arasında yer almıştı.
Corona virüsü salgını öncesinde harekete geçen siyah-beyazlı yöneticiler, 27 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda da bulundurmak için girişimde bulunmuş ancak Arsenal'den olumsuz cevap almıştı.
Salgın sonrası bütün dünyada değişen spor ekonomisi sebebiyle Londra ekibi, Beşiktaş'a yeniden haber gönderdi.
KİRALAMA BEDELİ YOK Türkiye'nin haberine göre, satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Mısırlı futbolcunun bonservisini şu anda hiçbir kulübün karşılaması mümkün olmadığı için Beşiktaş'a bir şans doğmuş oldu.