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Müjdeyi verdiler! "Beşiktaş Aboubakar ile görüşme odasına"
Müjdeyi verdiler! "Beşiktaş Aboubakar ile görüşme odasına"
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Erdal Torunoğulları yönetiminde gelecek sezonun çalışmalarına başladı... Bu bağlamda Süper Lig devi, yaz transfer sezonunda ilk resmi imzasını attırmak için o golcü ile görüşmeye hazırlanıyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Mayıs 2020 Cuma 11:31
Güncelleme: 01.05.2020 11:47
Beşiktaş transferde vites yükseltti... Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da sürpriz gelişme...
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Yalçın'ın, gelecek ve gönderilecek isimleri bir bir belirlediği ve Başkan Çebi ile Asbaşkan Torunoğulları'na sunduğu aktarıldı.
Corona virüsü nedeniyle yaşanan mali zorluklar sonrasında bir çok yıldızıyla yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlı kulüp, futbolcu maaşlarını da belli bir noktaya sabitlemenin hesaplarını yapıyor.
Özellikle yapılacak yeni transferlerde bu kuralı esas alacak Beşiktaş, sözleşmeleri kendi programına göre belirleyecek ve imzayı attıracak.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Afrika basınından siyah beyazlılarla ilgili önemli bir habere imza atıldı...