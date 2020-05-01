Haberler Galeri Müjdeyi verdiler! "Beşiktaş Aboubakar ile görüşme odasına"

Müjdeyi verdiler! "Beşiktaş Aboubakar ile görüşme odasına"

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Erdal Torunoğulları yönetiminde gelecek sezonun çalışmalarına başladı... Bu bağlamda Süper Lig devi, yaz transfer sezonunda ilk resmi imzasını attırmak için o golcü ile görüşmeye hazırlanıyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

1 Mayıs 2020 Cuma 11:31 Güncelleme: 01.05.2020 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





