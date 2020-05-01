Müjdeyi verdiler! 'Beşiktaş Aboubakar ile görüşme odasına' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Müjdeyi verdiler! "Beşiktaş Aboubakar ile görüşme odasına"

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Erdal Torunoğulları yönetiminde gelecek sezonun çalışmalarına başladı... Bu bağlamda Süper Lig devi, yaz transfer sezonunda ilk resmi imzasını attırmak için o golcü ile görüşmeye hazırlanıyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Mayıs 2020 Cuma 11:31 Güncelleme: 01.05.2020 11:47
Müjdeyi verdiler! Beşiktaş Abobakar ile görüşme odasına

Beşiktaş transferde vites yükseltti... Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da sürpriz gelişme...

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Müjdeyi verdiler! Beşiktaş Abobakar ile görüşme odasına

Yalçın'ın, gelecek ve gönderilecek isimleri bir bir belirlediği ve Başkan Çebi ile Asbaşkan Torunoğulları'na sunduğu aktarıldı.

Müjdeyi verdiler! Beşiktaş Abobakar ile görüşme odasına

Corona virüsü nedeniyle yaşanan mali zorluklar sonrasında bir çok yıldızıyla yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlı kulüp, futbolcu maaşlarını da belli bir noktaya sabitlemenin hesaplarını yapıyor.

Müjdeyi verdiler! Beşiktaş Abobakar ile görüşme odasına

Özellikle yapılacak yeni transferlerde bu kuralı esas alacak Beşiktaş, sözleşmeleri kendi programına göre belirleyecek ve imzayı attıracak.

Müjdeyi verdiler! Beşiktaş Abobakar ile görüşme odasına

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Afrika basınından siyah beyazlılarla ilgili önemli bir habere imza atıldı...

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