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Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Caner'in yerine Dimitris Giannoulis
Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Caner'in yerine Dimitris Giannoulis
Beşiktaş'ta son dakika transfer girişimi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada siyah beyazlılar, gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollarını sıvarken, sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Caner Erkin'in yerine değerlendirilecek isimleri listesinde yazdı. Kartal, bu bağlamda rotasını Yunanistan'a çevirdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
26 Nisan 2020 Pazar 18:11
Güncelleme: 26.04.2020 18:25
Beşiktaş, transferde vitesi 5'e taktı... Siyah beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in alternatifini belirledi.
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Tecrübeli futbolcunun bu periyotta Fenerbahçe ile flört ettiği belirtilse de, siyah beyazlıların önceliğinin 'uygun mali koşullarda anlaşma' olduğu aktarıldı.
Caner ile anlaşmanın olmaması halinde ise sol bek pozisyonu için bir çok ismi gündemine alan Beşiktaş'ta son aday, Dimitrios Giannoulis oldu.
Sport FM'in konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;
"Genç sol bek Dimitrios Giannoulis, yaz transfer sezonunda PAOK'tan ayrılabilir.