Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Caner'in yerine Dimitris Giannoulis - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Caner'in yerine Dimitris Giannoulis

Beşiktaş'ta son dakika transfer girişimi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada siyah beyazlılar, gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollarını sıvarken, sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Caner Erkin'in yerine değerlendirilecek isimleri listesinde yazdı. Kartal, bu bağlamda rotasını Yunanistan'a çevirdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
26 Nisan 2020 Pazar 18:11 Güncelleme: 26.04.2020 18:25
Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Caner'in yerine Dimitris Giannoulis

Beşiktaş, transferde vitesi 5'e taktı... Siyah beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in alternatifini belirledi.

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Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Caner'in yerine Dimitris Giannoulis

Tecrübeli futbolcunun bu periyotta Fenerbahçe ile flört ettiği belirtilse de, siyah beyazlıların önceliğinin 'uygun mali koşullarda anlaşma' olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Caner'in yerine Dimitris Giannoulis

Caner ile anlaşmanın olmaması halinde ise sol bek pozisyonu için bir çok ismi gündemine alan Beşiktaş'ta son aday, Dimitrios Giannoulis oldu.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Caner'in yerine Dimitris Giannoulis

Sport FM'in konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Caner'in yerine Dimitris Giannoulis

"Genç sol bek Dimitrios Giannoulis, yaz transfer sezonunda PAOK'tan ayrılabilir.

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