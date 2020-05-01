Atiba Hutchinson açıkladı! Futbola devam edecek mi?
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bir dergiye verdiği röportajda flaş açıklamalar yaptı. Atiba, Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirterek, futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuştu. İşte açıklamaların tamamı...
Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu anlatan 37 yaşındaki oyuncu, "Bu sene sonunda kontratım bitiyor ancak ben kendimi iyi hissediyorum, hala futbol oynamaya yetecek gücümün olduğunu düşünüyorum. Aklımda en az bir sene daha profesyonel futbola devam etme planı var. Kulüple de devam etmek için birkaç kez görüştük ve nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Profesyonel futbol kariyerim sona erdikten sonra yine futbolla ilgili bir kariyere devam etmek istiyorum. Antrenörlük olabilir. Oyunun içinde kalmamın bana iyi geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 26. haftayı 44 puanla 5. tamamlayan siyah-beyazlı ekibin performansındaki dalgalanmaya değinen Hutchinson, "Bu sezon takım olarak fazlasıyla inişli ve çıkışlı bir sezon yaşıyoruz. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık, ardından ligin devre arasına girerken momentum yakaladık fakat yeniden düşüşe geçtik. Ligin ikinci yarısıyla beraber yine yükselen bir grafiğimiz oldu ancak ligde her zaman istikrarlı olmalısınız. Biz bu konuda çok şanssızdık. Hala oynanacak maçlar var ve konumumuz sebebiyle çok uzağa bakmadan her maça teker teker konsantre olmamız gerekiyor. Önümüzdeki takımların bizden daha çok kaybedecek şeyi var ve bu yüzden ne olursa olsun ne yapabileceğimize odaklanmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.
"SERGEN YALÇIN, TAKIMA BEŞİKTAŞ KİMLİĞİNİ GETİRDİ"
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından olan Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yaşadıkları değişimi dile getirdi.
"Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliğini getirdi." diyen Kanadalı futbolcu, "İlk günden itibaren mücadeleye ve çok çalışmaya odaklandı. Taraftarların da desteği inanılmaz. Bana göre işler istediğimiz gibi, doğru yöne doğru gidiyor. Oynamamız gereken maçlar var ve takım içinde pozitif bir hava mevcut. Bu yüzden kalan maçları ve gelecek sezonu iple çekiyoruz." açıklamasını yaptı.
CORONA VİRÜSÜ SÜRECİ
Hutchinson, Süper Lig'de kalan 8 haftanın sıkışık ve hızlandırılmış bir fikstürle tamamlanmasının en iyi seçenek olduğunu belirtti.
Kimsenin salgının nasıl seyredeceği konusunda net bilgisinin olmadığını vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Evde kalma süreci bittikten sonra nasıl ilerleneceği konusunda pek çok şey konuşuluyor. Fakat en iyi seçenek takvimi biraz sıkıştırmak ve hızlandırarak bu sezonu bitirmek ve ardından önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmak gibi görünüyor. Her şey normale döndüğünde, umarım taraftarları da stadyumlarda görebileceğiz. Belki de herkes bu durumdan sonra hayatın, sporun ve elimizdekilerin kıymetini daha iyi anlamış bir şekilde normale dönecek." görüşünü paylaştı.