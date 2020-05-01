Atiba Hutchinson açıkladı! Futbola devam edecek mi?

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 26. haftayı 44 puanla 5. tamamlayan siyah-beyazlı ekibin performansındaki dalgalanmaya değinen Hutchinson, "Bu sezon takım olarak fazlasıyla inişli ve çıkışlı bir sezon yaşıyoruz. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık, ardından ligin devre arasına girerken momentum yakaladık fakat yeniden düşüşe geçtik. Ligin ikinci yarısıyla beraber yine yükselen bir grafiğimiz oldu ancak ligde her zaman istikrarlı olmalısınız. Biz bu konuda çok şanssızdık. Hala oynanacak maçlar var ve konumumuz sebebiyle çok uzağa bakmadan her maça teker teker konsantre olmamız gerekiyor. Önümüzdeki takımların bizden daha çok kaybedecek şeyi var ve bu yüzden ne olursa olsun ne yapabileceğimize odaklanmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.