Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmayan gitsin!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ve kulübün son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Çebi, maaşında indirim yapmayan isimler için 'Gitsinler' dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sorunlarından takımda alınan kararlara kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.
İşte Başkan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"Futbolu, basketbolu özledim. Kolumun kırıldığı sürece kadar her yere gitmeye çalışıyordum. Sportif faaliyetleri özlüyoruz.
Bu küresel bir kriz. Kitlesel hareketler, ortak kararlar gerekiyor. Bizim kasamıza gelen 5 kuruş yoktu zaten. Bankalardan aldığımız krediler var. Bütün paralarınız oraya gidiyor. Size harcamanız gereken hiçbir şey bırakmamış. Geçen Ağustos'ta yapılan bir sözleşme bu.
'BÖYLE BİR ANLAŞMAYI İMZALAYAMAZSINIZ'
Böyle bir anlaşmayı imzalayamazsınız. Bütün gelirleriniz bankaya gidecek. Faizler bile sizin gelirleriniz tarafından karşılanmıyor.
Biz birlik olamazsak başarılı olamayız. Bakıyorum, 'Güçlü başkan, paran varsa öde' diyorlar. Yahu ödeyemiyorum. Bu borcu ödemeye ne benim, ne de bir başkasının gücü yetmez. Bu ancak bir sistem içerisinde yapılır.
Kulüpler yoksa futbolcular da olmayacaklardır. Fedakarlık yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bazı futbolcularımızla henüz yol alamadık. Bazı futbolcularımız da iyi yaklaşıyorlar. Hepsi benim çocuklarım. İsim veremem. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. İnanıyorum onlar da gereken müsamayı gösterecekler.
'SENEDE 450-500 MİLYON LİRA FAİZ ÖDÜYORUZ'
Vazgeçen sponsorlarımız var. Ama bitmiş bir şey. Sponsorlarımız da bu krizden anormal derecede etkilendi. Taraftarsız oynama sözkonusu. Bu da büyük gelir kaybı. Önümüzdeki sene yüzde 50 kayıp bekliyorum. 3 milyara yakın borcumuz var. 450-500 milyon lira faiz ödüyoruz senede.
Ligler tescil edilseydi şampiyon olan takım gölgede kalacaktı. Ben bu sezon oynanmamış kabul edilsin dedim. Trabzonsporlular beni yanlış anladı.
Biz artık öze dönmek zorundayız. Daha genç bir kadro ortaya çıkarmak zorundayız. Yaşlı, pahalı ve katkı vermeyen transferler yapmamamız gerektiği konusunda hemfikiriz.
KARIUS'UN DURUMU
Karius burada kalırsa, gitmekten vazgeçmemişse onun kararını hoca verebilir. Hocamızla da konuştuk; son 8 haftada yeni futbolcuları oynatacağını söyledi. Genel anlamda. Karius fesih yapıp gidene kadar bizim oyuncumuzdur. Karar onundur. Karius'un kontratı mayıs sonu bitiyor. Gitmek istiyorsa gidebilir.
'TALİSCA GELDİ DE BİZ Mİ GELMESİN DEDİK'
Talisca ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Her nedense sosyal medyada gündeme geliyor. Talisca geldi de biz mi gelmesin dedik. Talisca buradaki ücretlere gelip oynuyorsa buyursun oynasın. Şu anda başka yerde 10 katını kazanıyor.
Beşiktaş'ı seviyorlarsa trol hesaplarına para vermesinler. Yasal olarak bana verdiği zayiat nedeniyle kendisini (Eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu) mahkemeye verdim. İspatlayamazsa ben ona o bedeli ödetirim.
Caner, Gökhan ve Atiba ile bir görüşme yapacağız. Hocamızın isteği doğrultusunda sezon sonunda bir araya geleceğiz.
'İNDİRİM YAPMAZLARSA GİTSİNLER'
Başkan Çebi, maaşları yüksek olan Lens ve Ljajic konusunda "Maaşlarında indirim yapmalarını bekliyoruz. İndirim yapmazlarsa gitmelerini isterim" açıklamasını yaptı.
- 28.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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