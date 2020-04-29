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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'tan teklif aldım

Beşiktaş'tan teklif aldım

'ın gelecek sezon kaleye geçirmek istediği , siyah-beyazlı kulüpten teklif aldığını doğruladı. Arjantinli kaleci, "Kriz öncesinde Beşiktaş'la menajerim görüştü. hakkında bilgi topladım. İlgimi çeken bir süreçti" dedi.

Daha koronavirüs krizi başlamadan önce 'ın gelecek sezon kaleye geçirmek istediği isim için adı ön plana çıkmıştı. Daha sonraki dönemde Arjantinli kalecinin adı bir daha gündeme gelmedi. Ancak Nice'in 27 yaşındaki file bekçisi, FoxSports canlı yayınında gelen teklifleri açıklarken Beşiktaş'ın da adını geçirdi ve "Kriz öncesinde Beşiktaş'la menajerim görüştü. hakkında bilgi topladım. İlgimi çeken bir süreçti. Sözleşmesi bitecek oyuncu olduğum için önüme hiç tahmin etmeyeceğim şanslar gelmeye başladı" dedi.
  1. 29.4.2020
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