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29 Nisan 2020, Çarşamba
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günler için çalışıyoruz

Güneşli günler için çalışıyoruz

başkan , kulübü içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtarmak için ellerinden geleni yapıp sürekli mesai harcadıklarını söyledi.

başkan , kulübü içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtarmak için ellerinden geleni yapıp sürekli mesai harcadıklarını söyledi. Dalgakıran "Büyük bir özveriyle her gün kulübümüz için çalışmaya devam ediyoruz. , 117 yıllık bir çınar. Zor dönemleri, sıkıntılı dönemleri olabilir. Biz günler için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
  1. 29.4.2020
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