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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Gitmezsen kalırsın!

Gitmezsen kadro dışı kalırsın!

Beşıktaş'ta gündem 'in satışı... 5 milyon euro'luk bir teklif geldiği ancak oyuncunun 'ta aldığı yüksek maaşı bırakmak istemediği için ayrılmadığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre yönetimin, Sırp oyuncuya "Gitmek istemezsen kalmaya hazır ol" dediği öğrenildi.

Beşıktaş'ta gündem 'in satışı... 5 milyon euro'luk bir teklif geldiği ancak oyuncunun 'ta aldığı yüksek maaşı bırakmak istemediği için ayrılmadığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre yönetimin, Sırp oyuncuya "Gitmek istemezsen kalmaya hazır ol" dediği öğrenildi. Kulüp ve Ljajic arasındaki bu restleşmenin ne olacağı merak konusu.
  1. 29.4.2020
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