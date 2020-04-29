Gitmezsen kadro dışı kalırsın!
Beşıktaş'ta gündem Adem Ljajic'in satışı... 5 milyon euro'luk bir teklif geldiği ancak Sırp oyuncunun Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaşı bırakmak istemediği için ayrılmadığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre yönetimin, Sırp oyuncuya "Gitmek istemezsen kadro dışı kalmaya hazır ol" dediği öğrenildi.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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