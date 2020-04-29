10 yaşındaki çocuk seçti
Beşıktaş'ın eski hocası Carvalhal, S. Wednesday'a gidiş hikayesini anlattı, ilginç bir bilgi verdi. Portekizli teknik adam, Chansiri'nın (Sheffield'ın Taylandlı sahibi) Portekizli danışmanı Amadeu beni aradı. İlgilenip ilgilenmediğimi sordu. Görüştüm. Görüşmeden aylar sonra başkanın 10 ya da 11 yaşındaki oğlunun beni seçtiğini, Wednesday'ı çalıştırabileceğim ortaya çıktı" dedi.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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