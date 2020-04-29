Enzo Roco’dan kalma mesaji - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Enzo Roco’dan kalma mesaji

’dan kalma mesaji

Enzo Roco’dan kalma mesaji

Jeremaın Lens ve Douglas'la beraber kulübün en yüksek indirim talebinde bulunduğu isim olan , 'den ayrılması durumunda kendisine teklif edilen rakamı başka bir yerde bulamayacağı için kabul etti.

Jeremaın Lens ve Douglas'la beraber kulübün en yüksek indirim talebinde bulunduğu isim olan , 'den ayrılması durumunda kendisine teklif edilen rakamı başka bir yerde bulamayacağı için kabul etti. Gelecek sezonda da siyah-beyazlılarda devam edeceğini ise kişisel sosyal medya hesabından, "Gelecek sezon farklı bir Roco göreceksiniz. 'a neye değer verdiğini göstermek istiyorum" yazısıyla duyurdu.
  1. 29.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enzo Roco’dan kalma mesaji haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA