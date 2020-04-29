Avrupa’da Kızılyıldız Türkiye’de Beşiktaş
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES'in raporunda, 2015 ile 2019 arasında takımların ulusal liglerinde ilk golü attığı maçları kazanma oranı araştırıldı. Bu alanda en yüksek yüzdeye ulaşan takım Kızılyıldız oldu. Süper Lig'de en başarılı takım yüzde 85 ile Beşiktaş olurken lig genelinde yüzde 68,3 oranı yakalandı.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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