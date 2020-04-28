Beşiktaş'tan o isimlere çağrı! 'Geri dönün' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan o isimlere çağrı! 'Geri dönün'

'tan o isimlere çağrı! 'Geri dönün'

Beşiktaş'tan o isimlere çağrı! 'Geri dönün'

corona virüsü salgını sonrası sahaya inen ilk ekip olmuştu. Virüs yasaklarını kademeli ve kontrollü bir şekilde kaldırmaya başlayan olan siyah-beyazlılar, ülkelerine dönen bazı isimlere de çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Kulübü, corona virüsü salgını sürecinde kendi ülkelerine gitmelerine izin verdiği futbolcuları Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens, Victor Ruiz, Adem Ljajic ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Süper Lig'in yeniden başlaması öncesinde mayıs ayının ilk haftasında İstanbul'da olmaları için çağrıda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberinde, Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, ailelerini görmek için izin isteyen oyuncuları, mayısın ilk haftasında başlayacak antrenmanlar için İstanbul'a çağırdıklarını söyledi.

Siyah-beyazlılarda yurt dışına giden Boateng, Ljajic, Lens, Ruiz ve-N'Koudou İstanbul'a dönüşleri sonrası belirlenen karantina merkezlerinde 14 gün geçirecekler.

EN İYİLER CANER, GÖKHAN, BURAK
Bununla birlikte teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi tarafından gruplar halinde yaptırılan saha antrenmanlarında en formda oyuncuların Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanlarda koşu ve kültür fizik testlerini başarı ile tamamlayan üç oyuncunun korona sürecinde çok iyi çalıştıkları belirlendi.

Bu arada bazı oyuncularda 1-2 kilo fazlalığı görülürken, buna rağmen Sergen Yalçın tüm oyuncularının performanslarının çok iyi olduğunu ifade etti.

Caner Erkin ise sokağa çıkma yasağında Yalçın'ın verdiği programı uyguladıklarını ve hem fizik hem de kondisyon olarak kendilerini koruduklarını söyledi.

  1. 28.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan o isimlere çağrı! 'Geri dönün' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA