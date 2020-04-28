Beşiktaş'tan o isimlere çağrı! 'Geri dönün'
Beşiktaş corona virüsü salgını sonrası sahaya inen ilk ekip olmuştu. Virüs yasaklarını kademeli ve kontrollü bir şekilde kaldırmaya başlayan olan siyah-beyazlılar, ülkelerine dönen bazı isimlere de çağrıda bulundu. İşte detaylar...
Beşiktaş Kulübü, corona virüsü salgını sürecinde kendi ülkelerine gitmelerine izin verdiği futbolcuları Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens, Victor Ruiz, Adem Ljajic ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Süper Lig'in yeniden başlaması öncesinde mayıs ayının ilk haftasında İstanbul'da olmaları için çağrıda bulundu.
Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberinde, Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, ailelerini görmek için izin isteyen oyuncuları, mayısın ilk haftasında başlayacak antrenmanlar için İstanbul'a çağırdıklarını söyledi.
Siyah-beyazlılarda yurt dışına giden Boateng, Ljajic, Lens, Ruiz ve-N'Koudou İstanbul'a dönüşleri sonrası belirlenen karantina merkezlerinde 14 gün geçirecekler.
EN İYİLER CANER, GÖKHAN, BURAK
Bununla birlikte teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi tarafından gruplar halinde yaptırılan saha antrenmanlarında en formda oyuncuların Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz olduğu ortaya çıktı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanlarda koşu ve kültür fizik testlerini başarı ile tamamlayan üç oyuncunun korona sürecinde çok iyi çalıştıkları belirlendi.
Bu arada bazı oyuncularda 1-2 kilo fazlalığı görülürken, buna rağmen Sergen Yalçın tüm oyuncularının performanslarının çok iyi olduğunu ifade etti.
Caner Erkin ise sokağa çıkma yasağında Yalçın'ın verdiği programı uyguladıklarını ve hem fizik hem de kondisyon olarak kendilerini koruduklarını söyledi.
- 28.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan o isimlere çağrı! 'Geri dönün' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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