Beşiktaş'tan o isimlere çağrı! 'Geri dönün'

Beşiktaş Kulübü, corona virüsü salgını sürecinde kendi ülkelerine gitmelerine izin verdiği futbolcuları Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens, Victor Ruiz, Adem Ljajic ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Süper Lig'in yeniden başlaması öncesinde mayıs ayının ilk haftasında İstanbul'da olmaları için çağrıda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberinde, Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, ailelerini görmek için izin isteyen oyuncuları, mayısın ilk haftasında başlayacak antrenmanlar için İstanbul'a çağırdıklarını söyledi.

Siyah-beyazlılarda yurt dışına giden Boateng, Ljajic, Lens, Ruiz ve-N'Koudou İstanbul'a dönüşleri sonrası belirlenen karantina merkezlerinde 14 gün geçirecekler.

EN İYİLER CANER, GÖKHAN, BURAK

Bununla birlikte teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi tarafından gruplar halinde yaptırılan saha antrenmanlarında en formda oyuncuların Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanlarda koşu ve kültür fizik testlerini başarı ile tamamlayan üç oyuncunun korona sürecinde çok iyi çalıştıkları belirlendi.

Bu arada bazı oyuncularda 1-2 kilo fazlalığı görülürken, buna rağmen Sergen Yalçın tüm oyuncularının performanslarının çok iyi olduğunu ifade etti.

Caner Erkin ise sokağa çıkma yasağında Yalçın'ın verdiği programı uyguladıklarını ve hem fizik hem de kondisyon olarak kendilerini koruduklarını söyledi.