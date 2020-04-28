Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden...

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren siyah beyazlılar transfer çalışmaları hızlandırdı. Sezon sonunda Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...

28 Nisan 2020 Salı 10:37 Güncelleme: 28.04.2020 10:37
Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden...

Beşiktaş gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sergen Yalçın'ın yönetimle görüşerek kanatların güçlendirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine kollar sıvandı. Listede Cabot, Elia ve Gyasi var.

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Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden...

EN AZ 2'Sİ ALINACAK
Takvim'in haberine göre; Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden...

GYASI'NİN 1 YILI DAHA VAR
Bu oyunculardan Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Edwin Gyasi'nin 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu kulübünden bonservisini alarak ayrılacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden...

SERGEN YALÇIN'IN ONAYI ŞART
Cabot ve Elia'nın ise sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetimin Sergen Yalçın'ın da onay vermesi üzerine bu 3 isimden 2'sinin transferini mutlaka bitirmeyi planladığı belirlendi.

Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden...

NURULLAH SEFERBERLİĞİ
Beşiktaş'ın Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan için Karadeniz kulübüyle görüşerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

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