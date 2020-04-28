Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden...

EN AZ 2'Sİ ALINACAK

Takvim'in haberine göre; Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı.