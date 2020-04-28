Beşiktaş'tan kanat operasyonu! İki isim birden...

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren siyah beyazlılar transfer çalışmaları hızlandırdı. Sezon sonunda Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...
28 Nisan 2020 Salı 10:37
Güncelleme: 28.04.2020 10:37
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Beşiktaş gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sergen Yalçın'ın yönetimle görüşerek kanatların güçlendirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine kollar sıvandı. Listede Cabot, Elia ve Gyasi var.
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EN AZ 2'Sİ ALINACAK Takvim'in haberine göre; Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, EljeroElia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı.
GYASI'NİN 1 YILI DAHA VAR Bu oyunculardan Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen EdwinGyasi'nin 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu kulübünden bonservisini alarak ayrılacağı öne sürüldü.
SERGEN YALÇIN'IN ONAYI ŞART Cabot ve Elia'nın ise sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetimin Sergen Yalçın'ın da onay vermesi üzerine bu 3 isimden 2'sinin transferini mutlaka bitirmeyi planladığı belirlendi.
NURULLAH SEFERBERLİĞİ Beşiktaş'ın Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan için Karadeniz kulübüyle görüşerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.