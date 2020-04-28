Son dakika: Burak Yılmaz Çin'den özür diledi! Ne demişti? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Son dakika: 'den özür diledi! Ne demişti?

Son dakika: Burak Yılmaz Çin'den özür diledi! Ne demişti?

Son dakika corona virüsü haberleri... 'ın yıldız golcüsü , 'deki yemekler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hesabından bir özür mesajı yayınladı. İşte o açıklama...

'ın golcüsü , 'deki yemekler hakkındaki sözleri için hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Burak Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Yılmaz açıklamasında, "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında Çin'deki yemek kültürüyle ilgili, "Ben Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok. Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de." ifadelerini kullanmıştı.

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 15:29
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